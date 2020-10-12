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Akar, Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü

AA |  12 Ekim 2020 Pazartesi - 16:20 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 16:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Akar tarafından, "Ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği" dile getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Akar'ın, Rus mevkidaşı  Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
 
Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere  savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen  görüşmeye ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:
"Görüşmede Akar tarafından, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim  yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri  topraklardan çıkarılmasının gerekliliği, Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha  bekleyemeyeceği, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için  başlattığı harekatta yanında olduğu ifade edildi.  Akar tarafından görüşmede  ayrıca, Türkiye'nin İdlib’de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 5 Mart  2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiği,  masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için  Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeyi devam ettiği, Türkiye ve Libya  arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye’nin  bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK’nın  ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı  desteklediği belirtildi."
 

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