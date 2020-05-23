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Bakan Akar: Komandolarımız 13 teröristi etkisiz hale getirdi

AA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 20:12 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 20:56

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki operasyonlarında 13 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta  Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde  bulunuyor. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek vücut, tek yumruk olarak teröristin  peşinde olduğunu belirten Akar, "Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin  Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki başarılı operasyonları sonucunda üs  bölgelerimize, karakollarımıza eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen 13  terörist etkisiz hale getirildi." dedi. 
 
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hatay’a  geldi.
 
Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral  Sinan Yayla tarafından karşılanan Bakan Akar, Korgeneral Yayla’dan bölge ve hudut  hattındaki son gelişmelere ilişkin aldığı brifingin ardından sınırın sıfır  noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
 
 
Akar ve TSK Komuta Kademesi incelemeleri kapsamında sınır hattındaki  Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'nu da ziyaret etti. 2. Hudut Alayı  bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, Şeref defterinin  imzalanmasının ardından gözetleme kulesine çıktı. Hudut nöbetçisinden hudut  tekmili alan Akar, buradan sınır hattı ile Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı  inceledi. Hatay Valisi Doğan’dan kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin  bilgi alan Akar, şunları söyledi:
 
"Gerçekten önemli çalışmalar, faaliyetler yapılıyor. Mehmetçik bir  taraftan Suriyeli kardeşlerimizin günlük hayatının kolaylaşması için faaliyet  gösterirken diğer taraftan da terörle, kaçakçılıkla mücadele, hudutlarımızdan  izinsiz geçişlerin önlenmesi konusunda gece gündüz demeden büyük bir gayret  gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tek vücut, tek yumruk olarak teröristin  peşindedir. Mehmetçik bugün operasyonlarını Haftanin, Zap, Hakurk, Gara  bölgelerinde de bir başka şekliyle sürdürdü. Komandolarımız, hava kuvvetlerimiz  oradaki başarılı operasyonlar sonucunda üs bölgelerimize, karakollarımıza eylem  hazırlığında olduğunu tespit ettikleri 13  teröristi etkisiz hale getirdi."
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisini verilen görevi en iyi şekilde  yapma azim ve kararlılığında olduğunu dile getiren Akar, ifadelerini şöyle  sürdürdü:
"Çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar  yaptıklarımızla teröristlerin mağaralarını, inlerini başlarına yıktık, yıkmaya  devam edeceğiz. İnşallah, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından  aldığımız güçle en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle milletimizi,  halkımızı bu terör belasından kurtarıp hem halkımızın güvenliğini hem de  hudutlarımızın güvencesini sağlayarak burada sulhu sükunu hakim kılacağız.  İdlib'de ateşkesin ve istikrarın kalıcı olarak sağlanması çalışmalarımızı  sürdürüyoruz.  Mehmetçik, bu konuda ülkemizin hak ve menfaatleri çerçevesinde  yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptı, zor arazi ve hava koşullarına  aldırmaksızın bundan sonra da yapmaya devam edecek."
 
Koronavirüs tedbirleri harfiyen uygulandı 
Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin incelemeleri sırasında yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin  harfiyen uygulandığı gözlendi. 
 
Ziyaret sırasında Akar, Komutanlar ve Mehmetçik maske kullanırken  Akar’ı karşılayan tören mangası dahil tüm Mehmetçik tarafından sosyal mesafe  kuralına dikkat edildi. 
 
Bakan Akar ile TSK Komuta Kademesi’nin ramazan ayının son iftarını  sınır hattını korumakla görevli Mehmetçik ile yapacağı belirtildi. 
 
Atme kampı 
Vali Doğan da  Atme Kampı’ndaki son duruma ilişkin yaptığı  bilgilendirmede, rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan çoğunluğu kadın  ve çocuklardan oluşan masum insanların bölgede barınmasıyla kendiliğinden oluşan  kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını belirtti.   
 
Kamplardakilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarının yardım kuruluşları  tarafından karşılandığını dile getiren Doğan, İdlib'de tesis edilen ateşkesin  ardından kamptaki bazı Suriyelilerin evlerine dönmeye başladığını söyledi. Doğan,  Afrin’e de Türkiye’den elektrik verilmeye başlandığını, bölge halkının da bunu  memnuniyetle karşıladığını belirtti.
 

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Milli Savunma Bakanı komando terörist
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