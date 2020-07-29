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Akademisyenin cinsel ilişki karşılığında not verdiği ortaya çıktı!
Hindistan'ın Burdwan Üniversitesi’nde bir akademisyenin, eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarında öğrencilerine cinsel ilişki karşılığı not verdiği ortaya çıktı.
Hindistan’ın önde gelen devlet üniversitelerinden Burdwan Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Dr. Angshuman Kar'ın, eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarında öğrencilerine cinsel ilişki karşılığında not verdiği ortaya çıktı.