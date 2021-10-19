Akademisyen nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler akademisyen olamaz?

Lisans eğitiminden sonra akademisyen olmak isteyen pek çok kişi bu konuda gereken şartları merak ediyor. Araştırmaya ve öğrenmeye her zaman hevesli olan pek çok lisans mezunu özellikle de bulundukları üniversitede kalmayı hayal ediyor. Akademisyenlik, çağımızın en saygın meslekleri arasında yer alır. Akademisyenlik, herhangi bir dalda eğitim alarak gerçekleştirilir. Ama sadece bununla da sınırlı değildir.

Günümüzde akademisyenler değişik dereceler ve unvanlar üzerinden farklılık gösterir. Bu unvan ve dereceler zaman içinde süre ile ilgili olarak sağlanır. Bu konuda okutman, çevirmen, öğretim üyesi, araştırma görevlisi, doçent doktor, araştırma görevlisi doktor, profesör ve profesör doktor gibi unvan bakımından yukarı doğru bir derece gösterir.

Akademisyen Nasıl Olunur?

Akademisyen olabilmek için o dalda ve o dal ile ilgili tüm araştırmalar lisansüstü eğitim ile tamamlanır. Akademisyen olan kişiler, lisans eğitimi alarak ilgili dal üzerinde lisansüstü eğitimini tamamlamak üzere, bilgi dağarcığını genişleterek o konu hakkında bir uzman hale gelir. Bu sayede bilimsel projelere katkı sağlamak, deneysel ve gözlemsel çalışmalara imza atarak pek çok alanda görev yapar. En önemlisi de eğitim öğretim çalışmalarında aktif olarak görev alarak üniversite öğrencilerine ders verir.

Günümüzde akademisyenler değişik dereceler ve unvanlar üzerinden farklılık gösterir. Bu unvan ve dereceler zaman içinde süre ile ilgili olarak sağlanır. Bu konuda okutman, çevirmen, öğretim üyesi, araştırma görevlisi, doçent doktor, araştırma görevlisi doktor, profesör ve profesör doktor gibi unvan bakımından yukarı doğru bir derece gösterir.

Akademisyen Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Üniversitede akademisyen olabilmek için bazı koşul ve şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlar ise belli bir deneyim, zaman, bilgi birikimi ve istek gerektirir.

Öncelikle akademisyen olmak için lisans eğitimini tamamlamak gerekir,

ALES ya da YDS sınavında gerekli taban puan alınır,

Alınan bu puanlar üzerinden yüksek lisans eğitimi tamamlanır,

ALES'ten en az 70 YDS’den ise, en az 50 puan almak gerekir,

Daha sonra belirlenmiş kriterler doğrultusunda doktora aşamasının tamamlanması gerekir,

Yüksek lisans öncesinde belli bir yazılı ve sözlü mülakat yapılır,

Tez aşaması ile birlikte gerekli yazılı sınav üzerinden de süreç tamamlanır.

Akademisyen olmak çok da kolay değildir. Ama gerekli çalışmalar yerine getirildiği zaman bunu başarmak mümkündür. Mutlaka kişilerin bilgi birikim doğrultusunda lisans ve lisansüstü eğitiminin eksiksiz bir şekilde tamamlanması çok önemlidir. Kişi okuduğu kendi üniversitesinde ya da farklı üniversitelerde akademisyen olarak çalışma hakkı kazanabilir.

Kimler Akademisyen Olamaz?

Akademisyen olma şartını sağlayamayan kişiler ve gerekli sınavlardan belirlenen puanı alamayan kişiler akademisyen olamaz. Aynı zamanda akademisyen olmak isteyen kişilerin sürekli araştırmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi sevmesi gerekir. Akademisyen olmak isteyen kişilerin öğrencileri sevmesi ve yenilikleri yakından takip etmesi de çok önemlidir.