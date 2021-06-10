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Akademisyen Aylin Sözer'in katiline istenen ceza belli oldu

10 Haziran 2021 Perşembe - 15:21 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 15:30

Öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katleden sanık Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.


İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katleden sanık Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
 
NE OLMUŞTU?
 
Maltepe'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.

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