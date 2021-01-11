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AK Partili Ünal'dan 'erken seçim' açıklaması

İHA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 12:11 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 12:11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Erken seçim tartışmalarının gündeme getirilmesi kasıtlıdır. Türkiye’nin önünde bir erken seçim söz konusu değildir."


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