AK Partili Turan: Çin'den sonra büyüyen ikinci ülke olduk

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu ülke her türlü polemiğe ve ufak hesaba rağmen yola devam etmeye çalışan, büyüyen bir ülke. Bize 'IMF'siz bir ülke olmaz' dediler. Bugün, son 12 ay ihracatımız 200 milyar doları aşmış durumda. Bize 'Pandemiye rağmen, esnafın sıkıntılarına rağmen büyüyemezsin' dediler. OECD rakamlarına göre Çin'den sonra büyüyen ikinci ülke olduk." dedi.

Çanakkale kent merkezinde Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, AFAD hizmet binası ve Yahya Çavuş Kur'an Kursu için toplu açılış töreni yapıldı.

Kütüphane binasının bahçesinde düzenlenen törende katılımcılara hitap eden Turan, Çanakkale'nin artık küçük projeler, gündelik polemiklerle değil çok daha büyük projelerle anılmaya başlandığını söyledi. Turan, "1915 Çanakkale Köprümüz bitmek üzere, 86 tabliyeden 30'u bağlandı. İnşallah aralık ayında yavaş yavaş karşıya, Çanakkale'mizi Asya'dan Avrupa 'ya bir daha bağlayıp büyük bir keyifle geçeceğiz. Bazı samimiyetsiz siyaset , STK, samimiyetsiz basın ve iş insanı yaklaşımı Çanakkale'mize çok zaman kaybettirdi. Çanakkale'de polemik, kavga değil iş yapalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖNCEDEN SAVUNMA SANAYİ DİYE BİR KALEM BİLMEZDİK"

Türkiye'nin her geçen gün büyüyen, dünyada söz sahibi olan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke her türlü polemiğe ve ufak hesaba rağmen yola devam etmeye çalışan, büyüyen bir ülke. Bize 'IMF'siz bir ülke olmaz.' dediler. Bugün, son 12 ay ihracatımız 200 milyar doları aşmış durumda. Bize 'Pandemiye rağmen, esnafın sıkıntılarına rağmen büyüyemezsin.' dediler. OECD rakamlarına göre Çin'den sonra büyüyen ikinci ülke olduk. Önceden savunma sanayi diye bir kalem bilmezdik. Bizler kibrit kutusu üzerinde 'Türk malı' yazdığını hatırlıyoruz. Bugün İHA'larda, SİHA'larda, füzelerde, korvetlerde ve daha birçok teknolojik üründe 'Türk malı' yazıyor, Türk mühendislerinin imzası var. 2002 yılında 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken bugün bu sayı 750'nin üzerinde."

Turan, son dönemde Türkiye'nin, Afganistan 'daki krizden kaynaklı birtakım problemlerle karşı karşıya olduğunu anlattı. Türkiye'nin bin yıllardan beri göç yolları üzerinde olduğunu dile getiren Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burası özel bir bölge, özel bir ulaşım aksı; Avrupa'nın, Asya'nın, Orta Doğu'nun tam merkezinde. Biz sınırlarımızı kollasak da korusak da bazı sıkıntılarımız var, tabii ki farkındayız. Asla huzursuzluğa, olağanüstü bir probleme izin vermeyeceğiz. Ancak bilinmeli ki 2019 yılında yaklaşık 500 bin düzensiz göçmen geri gönderildi. Geçen yıl yine 122 bin göçmen geri gönderildi. Son yıllarda 20 geri gönderme merkezi kuruldu. Avrupa'nın toplamında 21 tane var. Ama buradan yola çıkarak bazı siyasilerin, 'Türkiye, ABD ve İngiltere ile anlaştı' deyip bir haber sitesi kaynaklı haberi kendi siyasetlerine alet etmelerini de şaşkınlıkla karşılıyoruz. BBC Türkçe, söz konusu haberi kaldırdı, yetmedi özür diledi. İlgili kurumlar yalanladı. Ama bizim siyasilerin açıklamaları halen ortada duruyor. Oysa isteriz ki siyasi polemik, tartışma baş göz üstüne olsun. Ama milli meselelerde, temel konularda, özellikle yurt dışı meselelerinde asla yanlış yapmamayı, ülkemizi üzen bir şey yapmamayı tavsiye etmek durumundayız. Mavi Vatan 'da, Libya 'da, Doğu Akdeniz 'de, Kıbrıs 'ta, Azerbaycan 'da duruşumuz ortak olmalı, beraber olmalı. Ama 'Ormanlar yansın da iktidar zarar görsün' zihniyetine düşecek bir anlayışın Türkiye'ye faydası olmadığı kanaatindeyim. Ayasofya Camii açılınca, doğal gaz bulununca sevinmek hiç kimseyi iktidar yanlısı yapmaz. Ortak meselelerde seviniriz, ortak sorunlarda üzülürüz. Buna dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum."

6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME İLE MEMURLARA VERİLEN HAKLAR

Bülent Turan, hükümet ile memur sendikaları arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşme'ye değinerek "3600 ek gösterge" konusunun AK Parti 'nin parti programında yer aldığını hatırlattı. Bunun, geçerliliğini koruyan özel bir konu olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar söz verip de yapmadığımız hiçbir mesele kalmadı hamdolsun. Uzlaşılan toplu sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Meclisin açılmasından sonra tüm teknik detayları ile çalışarak, sendikalar, Bakanlık ve vekillerimiz ile bir araya gelerek bir teklif haline getirmeyi, bu teklifin de gecikmeden yasalaşmasını ümit ediyoruz. Kamu çalışanlarımıza, Bakanlığımızın ve sendikaların uzun görüşmeleri sonucunda büyük bir oranda zamda anlaşıldı. 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları yüzde 30 ile 35 arasında değişiyor. 'Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.' demiştik. Bu, son dönemin en iyi oranda kamu çalışanlarımıza verilen rakamı oldu. Sendikalara da Bakanlığımıza da bu saygın görüşmelerden, uzlaşıdan dolayı teşekkür borcumuz var."

Turan ayrıca, Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi ile Şehit Kıvanç Kaşıkçı kampüslerinde ziyaretlerde bulundu.