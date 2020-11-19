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Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı! AK Partili Turan açıkladı

AA |  19 Kasım 2020 Perşembe - 13:53 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 15:32

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığını söyledi.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,  Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde  bulundu, soruları yanıtladı.Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı  tezkeresinin, HDP hariç tüm partilerin desteğiyle kabul edildiğini söyleyen  Turan, "Tezkerenin ülkemize, askerimize, Azerbaycan'a hayırlı olmasını temenni  ediyoruz. Keşke tüm partilerin katılımıyla bunu yapabilseydik." ifadesini  kullandı.
 
Turan, "HDP'nin hiçbir milli konuda Türkiye'nin, Meclis'in yanında  olmaması en büyük sorunumuz. HDP keşke bu tarz milli konularda Türkiye partisi  gibi davranabilse. Fikirlerin, tüzüklerin, genel başkanların, programların ayrı  olması başka bir şey ama bayrağımızın, ülkemizin, güvenliğimizin bir olduğunu  hatırlatılacak kararlara beraber imza atabilsek. Maalesef yine bu olmadı." diye  konuştu.
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinin  sürdüğünü hatırlatan Turan, "Dün 6 maddeyi görüştük, bugün de Birinci Bölüm'ü  bitirip, İkinci Bölüm'ün görüşmelerine haftaya başlayıp tamamlamayı düşünüyoruz."  dedi.
Meclis'in mehabetine uygun, pandemideki risklere dikkat ederek bir  çalışma dönemi olmasını ümit ettiklerini belirten Turan, "Kaldı ki bugün yine  dünkü görüşmelerin gereği olarak tüm partilerimiz daha az sayıda milletvekilinin  katılımıyla, grup öneri vermeyerek makul bir çalışma takvim ve saati yapmayı  planladık." açıklamasında bulundu.
 
  "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalı"
 
Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Turan, Alaattin Çakıcı'nın CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medyadaki paylaşımı  hatırlatılarak, "Hukuk reformundan söz edilen bir dönemde böyle bir tehdit  gelmesi ve buna karşı herhangi bir şey yapılmaması samimiyet açısından soru  işaretlerine neden olmuyor mu" sorusu üzerine, kendisinin, Genel Kurulda bu  konudaki kanaatini aktardığını belirtti.
  
Turan, şöyle devam etti: "Hakaret, tehdit, küfür, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa  bu yanlıştır, doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılır, yapılmalıdır.  Hukuk, AK Parti'nin vazgeçilmez esası ve ilkesidir. Hukuk herkese eşit, adil,  uygulandığı zaman kıymetlidir. İlkesel duruşumuz budur. Bunun ekstra bir  açıklamaya konu olmasını bile doğru bulmuyoruz. Kişilere bağlı hakaret, tehdit ve  gündem olmaması gerekir. Yoksa her gün Cumhurbaşkanımıza da bizlere de sayısız  mektup, tweet, Facebook üzerinden hakaret, küfür, tehdit geliyor. Her birinin  gündem olmasını, tartışılmasını, ayrı değerlendirilmesini doğru bulmayız. İlkemiz  bellidir, hukukun gereğidir. Kaldı ki bugün edindiğim bilgiye göre zaten savcılık  gerekli soruşturmayı başlatmış, konuyla ilgili hukuk kendi mecrasında  yürüyecektir. İlgililerimizden edindiğim bilgi bu yöndedir."
 
  "Bunların siyasi hayatları, ilkesizlik üzerine kurulmuş"
 
 Kişiye mahsus bir duruştan bahsetmediğini, ilkesel bir duruştan  bahsettiğini vurgulayan Turan, "Hukuk herkese eşit uygulanır. Hakaret, küfür,  tehdit kimden gelirse gelsin kabul edilemez." diye konuştu. Konunun çok fazla gündeme getirilmesini, Türkiye'nin reform, büyüme  iddialarının tekrar ortaya koyulduğu zamanlarda tartışılmasını ibretle izlediğini  ifade eden Turan, şu değerlendirmede bulundu:  "Bu tartışmanın başladığı yer Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup  konuşmasıdır. Hatırlayın, grup konuşmasında ağır ithamlar, ifadelerden sonra  başlayan bir tartışma sürecidir. İkincisi, söz konusu kişi 20 sene iddia konusu  suçlarına ilişkin ceza almış ve cezasını çekmiştir. Artık cezasızlık dönemini  yaşamaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasıyla başlayan bu tartışmada,  konuyu özellikle büyütmelerinin, halen gündem yapmalarının esas maksadının  yakalandıkları anayasa çalışmalarını gizleme, Türkiye'nin temel kimliğini bozma  iddiasının ortaya çıkması, Anayasa'daki Türklük, Atatürkçülük tarzı ifadelerin  bile çıkarılması ve eyalet tartışmalarının açılması şeklinde yapılan çalışmanın  bir anlamda ortaya çıkmasından kaynaklı telaş olduğunu düşünüyorum. Yoksa şimdiye  kadar Sayın Bahçeli'ye, Sayın Erdoğan'a ve zamanın Başbakanı Binali Bey'e aynı  kişinin o kadar hakareti, tehdidi oldu ki... Şimdiye kadar siz Sayın Erdoğan'a ve  Sayın Bahçeli'ye bu kişinin veya başka kişilerin hakaretinden veya tehdidinden,  Kılıçdaroğlu'nun bir cümle rahatsız olduğunu duydunuz mu? Bu konuda bir cümle  tavrını, ilkesini gördünüz mü?
 
Daha öteye gidiyorum, Erdoğan'ın öldürülmesi talebini içeren  pankartlar gündeme geldi, toplantılar yapıldı. 'Erdoğan killer' dendi.  Kılıçdaroğlu'ndan hiç bir kınama, destek açıklaması duydunuz mu? Erdoğan'ın  ailesine ağza alınmayacak hakaretler yapıldı, tehditler, küfürler edildi. Hatta  Erdoğan'ın dışında çoluk çocuğuna bunlar yapıldı. Siz Kılıçdaroğlu'ndan şimdiye  kadar bir tek kınama, açıklama duydunuz mu? İnsanın hayatı ilkeliliği kadar  kıymetlidir, onurludur. 'Bana göre ilke', 'sana göre ilke' olmaz. Kılıçdaroğlu'na  tehdit olduğu zaman ortalığı yakacaksın, senin dışındaki insanlara yapılan  tehditlerde ağzını açmayacaksın. Bunların siyasi hayatları, ilkesizlik üzerine  kurulmuş. Anayasa çalışmalarında yakalanmaktan kaynaklı bir endişe ve korkuları  var. Bu yüzden diye düşünüyorum."
 
 Birçok gazeteci, yazar, suç örgütü mensubu, birçok farklı kesimin  insanının, bugüne kadar birçok siyasiye hakaret ve küfür ettiğini, tehditte  bulunduğunun altını çizen Turan, "Başta şahsıma da her gün Twitter'dan  hakaretler, mektuplar geliyor. Hiç böyle bir gündem olmadı. CHP tarafından bu  kadar büyütülmesinin, üzerinde durulmasının sebebinin Anayasa çalışmalarındaki  suçluluk psikolojisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
 
  
 
 
 

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AK Parti Kılıçdaroğlu CHP Alaattin Çakıcı
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