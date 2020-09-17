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AK Partili Ömer Çelik'ten Halil Sezai'ye sert tepki

DHA |  17 Eylül 2020 Perşembe - 17:00 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 17:07

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tartıştığı komşusunu darbeden şarkıcı Halil Sezai ile ilgili olarak, "Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin" dedi.


AK Parti'li Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Halil Sezai'nin yaşlı bir kişiye uyguladığı şiddetin her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış olduğunu bildirdi. Çelik, şunları kaydetti:
 
"Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur. Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlakına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor. Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz."
 

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AK Parti Ömer Çelik' Halil Sezai
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