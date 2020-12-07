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AK Partili Mehmet Muş’tan sert tepki: Bize demokrasi dersi veremez!

07 Aralık 2020 Pazartesi - 22:42 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 22:42

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kendisi gibi düşünmeyen sanatçılara hakaret eden, kendisine oy vermeyen öğretmenleri aşağılayan, iktidara gelirse bazı gazetelere el koyacağını söyleyen, AK Parti'ye oy vermenin 'haram' olduğunu iddia eden, Türk Ordusuna 'satılmış' diyen bir anlayış, bize demokrasi dersi veremez." diyerek, Kılıçdaroğlu'na sert bir dille tepki gösterdi.


TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler saat 12.00'de başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açtığı bütçe oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldı. 12 gün sürecek ve hafta sonu da çalışacak TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe sunumunun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuştu.Muş, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde yaptığı  konuşmada, bütçenin bir hükümetin en somut performans ölçütü olduğunu söyledi.

Muş, 2003 ve 2019 döneminde Meclis'teki birçok sunuşlarında hükümetin  bütçe açığının milli gelire oranı hedeflerinin ortalamasının yüzde 3,63 olduğunu,  aynı dönem içerisinde gerçekleşme oranının ise yüzde 2,42 olduğunu hatırlattı.

Hedeflerin çok üzerinde bir performans gerçekleştirildiğini dile  getiren Muş, 90'lı yıllarda ortalama yüzde 6,5'luk bir bütçe açığının söz konusu  olduğunu söyledi.

Bütçe ve faiz giderleri ile ilgili konuya açıklık getirmek istediğini  belirten Muş, "AK Parti iktidarından önce 100 liralık bir bütçenin 43 lirasını  sadece faize veriyorduk. Bu rakam bu dönemlerde yüzde 9-10'lara kadar düşmüş  vaziyette. 100 liralık gelirin 10 lirası faize ayrılıyor. Peki aradaki 35 lira  nereye gitti? Sağlığa, eğitime, milli savunmaya, sosyal yardımlara ve  sayamayacağımız hizmetlere gitti. Bu tablo, faiz hizmet dengesinde, AK Parti  iktidarlarında, resmin, millete hizmet lehine nasıl döndüğünün açık bir  göstergesidir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde sürekli  "Londra'daki tefeciler"den bahsettiğine işaret eden Muş, "Bu bize ait bir ifade  değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özlediği tablo olsaydı eğer, yani 100 liralık  gelirin 43 lirası faize gitmiş olsaydı nasıl bir tablo olurdu? Eğer 2021 yılının  bütçesinde faiz giderlerinin oranı yüzde 43'te kalsaydı, bugün planlanandan 400  milyar daha fazla faiz ödüyor olacaktık. Bu, milletimizin kasasında kalmıştır. Bu  faiz oranları düşmemiş olsaydı, 766 milyar dolar daha fazla faiz ödüyor  olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

"Kemal Bey, buyursun çıksın karşımıza, 2023'e zaman da var"

Amerikan Borsalarının değerinin 36 trilyon dolardan 16 trilyon dolara  düştüğüne dikkati çeken Muş, "Borsa İstanbul'un değeri geçen sene 1,5 milyar  dolardı. Bu sene 2 milyar dolara çıktı. Bunun yüzde 10'u 200 milyon dolara  satıldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan bu yüzde 10'luk hisse  devralınmıştı. Bu devraldığımız rakam, 200 milyon doların çok çok altında bir  rakamdır. Çok üstünde bir rakamla satılmıştır." bilgisini verdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gizlilik sözleşmesinin imzalandığını  hatırlatan Muş, "Onlar açıklamayı uygun bulsun biz rakamı açıklayacağız. Onlardan  sorabilirsiniz." dedi.

Ana muhalefet liderinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde doğal  adaylığının en normal şey olduğunu ifade eden Muş, "Burada arkadaşlarımız  özellikle sordu, 'Aday mısınız?' cevap yok. Adayız dese kayıtlara geçecek. Engin  Altay aday olsun bir şey demiyorum. Aday çıkaramıyorlar. Kemal Bey, buyursun  çıksın karşımıza, 2023'e zaman da var, aday olsun." ifadelerini kullandı.

"Elinizdeki yerel yönetimlerde yapılması gerekenleri yapın"

Pandemi sürecinde hükümet üzerine düşeni yaptığının altını çizen Muş,  Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de bu süreci en iyi yönetenler arasında  olduğunu vurguladı.

İstanbul'da otobüslerin, pislikten mantar tuttuğunu aktaran Muş, "Daha  otobüsleri temizleyemiyorsunuz. Sizin temel göreviniz otobüsleri temizlemek.  İnsanlar, balık istifi gibi gidiyor. Garajdaki otobüsleri yola çıkartıp, milletin  hizmetine sunmaktan aciz bir yönetim var. İnsanların bir yerden başka bir yere  gitmesini temin etmek sorumluğu belediyelerdedir. Bunu bile yapamıyor. Bırakın  merkezi hükümeti, siz elinizdeki yerel yönetimlerde yapılması gerekenleri yapın."  ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun AK Parti milletvekillerine yönelik  "Kurşun asker" benzetmesine yönelik Muş, "Kurşun asker arıyorsanız önce kendi  grubunuza bakacaksınız. 'Aykırı bir ses çıkarını kapının önüne koyarım' dedi. İYİ  Parti'ye, ağlaya ağlaya 20 milletvekilini kiralık verdiniz. Hani irade? Bunlar  belki çinko asker, kurşunu da geçtiler çinko, çelik asker. 'Eğer kabul  etmezseniz, listeye yazmayacağız' dediler. Liste sırası için iradeler kiraya  verildi." diye konuştu.

"Bunlar tefeciyse siz, belediyenizi bu tefecilere niye gönderdiniz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "İnsan iddiasından vurulurmuş. Kemal  Bey, Londra'daki tefecilere laf ediyor. Tabii bu ifade bize ait değil. Biz,  uluslararası finans çevreleri olarak bakıyoruz. Fakat bunlar tefeciyse CHP'li  İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 580 milyon dolar nihai getiri kuponu 6,6 ile  borçlandı. 580 milyon dolar Londra'daki tefecilerden, CHP'nin belediyesi borç  aldı. Eğer bunlar tefeciyse siz, belediyenizi bu tefecilere niye gönderdiniz?"  diye sordu.

CHP'li belediyenin yönetime gelirken "Borçlanmayacağız, İstanbul'un  kaynakları İstanbul'a yeter." deyip, yönetime geldikten sonra 20 milyara yakın  borçlanma yetkisi alındığını aktaran Muş, "Genel Başkan 'tefeci' diyor. Belediye  Başkanı, kutlama töreni yapıyor. Hem de tefecilerin eline düşmüş, belediyeyi  peşkeş çekmiş. Diyor ki; 'Çok düşük orana borçlandık.' Belediyenin mali yapısı o  kadar güçlü ki görür görmez atladı adamlar. O sizin başarınız değil, bizim  başarımız. Size, cillop gibi bir belediye devretmişiz." değerlendirmesinde  bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendine has üslubuyla "Hemen o parayı iade  edin" diyeceğini kaydeden Muş, "Hadi buyurun edin. Hadi etsenize. Sayın Genel  Başkanınız, bu 580 milyon doları Londra'daki tefecilere iade ettirebilecek mi,  göreceğiz. Belediye Başkanı, Kemal Bey'i mi dinleyecek, yoksa Londra'daki  tefecileri mi dinleyecek? Eğer Kemal Bey, bu 580 milyon doları iade ettirebilirse  ben de kürsüye çıkacağım kendisinden özür dileyeceğim." dedi.

"Hangi anlayışla  bu terör sevicilere şeref madalyası takıyorsunuz"

Bazı muhalefet çevreleri tarafından hukuk reformu tartışmalarının,  terör yandaşlarının salıverilmesine indirgenmek istendiğini belirten Muş,  "Kılıçdaroğlu, terör hükümlüsü Demirtaş ve tutuklu Osman Kavala yargılamaları  için 'Göğüslerinde şerefe madalyası olarak taşıyacaklar' ifadesini  kullanmaktadır. Hukuk reformundan terör destekçilerinin tahliye edilmesini  anlamak, en hafif tabiriyle aymazlıktan kaynaklanmaktadır." yorumu yaptı.

Selahattin Demirtaş'ın, Çukur eylemleri esnasında yaptığı bir  açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı PKK'dan yana olduğunu beyan ettiğini  hatırlatan Muş, "Çukur eylemlerinde halk yok, PKK var. Demirtaş, bunu bile bile  güvenlik güçlerimize karşı PKK'yı desteklediğini açıklamaktadır. Bu ordu ne  Tayyip Erdoğan'ın ne Saray'ın ordusudur, bu ordu Türk milletinin ordusudur."  dedi.

 Demirtaş'ın PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini kaydeden Muş,  "Demirtaş'ın bu teröre sahip çıkan sözlerini görmezden gelip aklamaya çalışarak,  neyi amaçlamaktasınız?" sorusunu yöneltti.

Osman Kavala'nın "Bazı durumlarda bir muhalefet hareketinin de silahlı  muhalefet hareketinin de siyaseti belirlemede rolü vardır." sözüne dikkati çeken  Muş, "Bu methiyeler düzdüğünüz Kavala, 'silahlı muhalefet' diyor. Demokrasilerde  silahlı muhalefet olur mu? Silah işin içine girince bunun adı muhalefet olmaz,  terör olur. Şimdi soruyorum; Sayın Kılıçdaroğlu hangi akılla, vicdanla, anlayışla  bu terör sevicilere şeref madalyası takıyorsunuz? Unutulmasın ki bu ülkede şeref  madalyasını hak edenler, terörle mücadelede canını siper eden aziz şehitlerimiz  ve gazilerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Baskını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu meşru göstermeye çalışıyor"

Muş, CHP'nin hem genel başkanı hem de dış politika danışmanının  seçilen ABD Başkanından Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmesini istediğini  aktararak, "Sandıktan, milletten umudunu kesen CHP, ABD seçimi öncesinde  Türkiye'de muhalefeti destekleyerek, iktidarı düşüreceğini söyleyen zihniyete  yeşil ışık yakmaktadır. Bu, CHP açısından bir utançtır." dedi.

ABD'den Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmesini isteyenlerin, her  fırsatta Kuvayımilliye ruhundan bahsetmesinin büyük bir tezat olduğunu dile  getiren Muş, bu çağrının Kuvayımilliye'nin değil, mandacı zihniyetin yansıması  olduğunu söyledi.

CHP'nin, Türkiye kiminle dostsa ona düşman, kiminle düşmansa ona dost  politikasına geçtiğini kaydeden Muş, Türkiye'nin hangi ülkeyle sorunu varsa, o  ülkenin tezlerini dile getiren bir anlayışlar karşı karşıya olunduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'den Libya'ya giden ticaret  gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin açıklamasının Yunan medyasına manşet  olduğuna işaret eden Muş, "Türk kargo gemisine, Yunan bir askerin komuta ettiği  Alman fırkateyninin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yapmış olduğu baskını  Sayın Kemal Kılıçdaroğlu meşru göstermeye çalışıyor. '5 saat zaman vermemişler'.  10 saat de vermem arkadaş, izin vermeden o gemiye çıkamazsın. Uluslararası hukuk  bunu söyler. Kendi ülkenize karşı yapılan bu korsanlığa hangi akılla, hangi  mantıkla sahip çıkıyorsunuz. Sizin Türkiye'yi suçlayan sözlerinizi Yunan basının  sevinçle verdiğini biliyor musunuz?" diye konuştu.

"CHP, Atatürk milliyetçiliğinden vazgeçmiş"

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'ndan kamuoyundan gizli  olarak İYİ Parti, HDP, CHP ve Saadet Partisinin "yeni anayasa çalışması" adı  altında anayasa değişikliği ittifak çalışması yaptığını öğrendiklerini anlatan  Muş, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, "Bize aracılar gönderdiler." sözlerini de  hatırlattı.

Buna "siyasi yolsuzluk" denildiğini ifade eden Muş, "İYİ Parti'ye oy  veren seçmen, HDP görüşmelerini bilmeden vermiştir. 2018 seçimlerinden önce  bunları kamuoyuna açıklamadılar. Kendini milliyetçi olarak tanımlayan bir seçmen, kırmızı çizgi olarak gördüğü HDP ile görüşmelerin yapıldığını bilseydi, belki de  İYİ Parti'ye oy vermeyecekti." ifadelerini kullandı.

Bir görevlerinin de "Atatürk'ü CHP istismarından korumak" olduğunu  belirten Muş, "Bu gizli anayasa çalışmasından anlıyoruz ki CHP, kırmızı çizgi  olarak gördüğü Atatürk milliyetçiliğinden vazgeçmiş ve HDP için ilkelerini bir  yana bırakmıştır. Yani Atatürk soyadının ifade edilmesinden bile rahatsızlık  duyan İstanbul İl Başkanı'nın çizgisine koskoca CHP gelmiştir." dedi.

"Liyakattan anladıkları bu"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce hiçbir işçiyi  işten çıkarmayacağına yönelik söz verdiğini hatırlatan Muş, İstanbul Büyükşehir  Belediyesi'nde 30 Haziran itibarıyla 11 bin 706 kişinin işten çıkarıldığını, aynı  dönemde 18 bin 102 kişinin işe alındığını söyledi.

Miss Turkey Güzellik Yarışmasına katılan ve Moda Tasarım Bölümü mezunu  CHP'li Gençlik Kolları üyesinin CHP'li belediyede kariyer danışmanı olarak  atandığını belirten Muş, "Bari mesleğine bakın, öyle atayın. Liyakattan  anladıkları bu." dedi.

Bir belediyenin bütçesini doğru düzgün yönetemeyenlerin, paçalarından  yolsuzluk ve kayırmacılık akan bir anlayışın Türkiye'yi yönetemeyeceğini belirten  Muş, şunları kaydetti:

"Milletin size yetki verdiği belediyelerde ne yaptınız? CHP'li  İstanbul Belediyesi'nde AK Parti'nin bitirdiği projeleri açmaktan, Ankara  Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyeyi borç batağına saplamak için borç  aramaktan, CHP'li Belediye Başkanı 'İzmir'e ayrı bayrak, ayrı para' gibi bölücü  söylemlerde bulunup Çavbella eşliğinde dans ederek, hendekteki PKK  sempatizanlarına selam göndermekten başka ne yaptınız? İki sene geçti elinde şu  musluktan başka açılan bir eser yok. Çeşmeyi restore eden de biziz, musluğu  taktılar sadece. Kendisi gibi düşünmeyen sanatçılara hakaret eden, kendisine oy  vermeyen öğretmenleri aşağılayan, iktidara gelirse bazı gazetelere el koyacağını  söyleyen, AK Parti'ye oy vermenin 'haram' olduğunu iddia eden, Türk Ordusuna  'satılmış' diyen bir anlayış, bize demokrasi dersi veremez."

 

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Mehmet Muş AK Parti AK Parti Grup Başkanvekili
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