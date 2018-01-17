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AK Partili meclis üyesi evde ölü bulundu

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 18:50 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 18:50

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Serdivan Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Mahmut Yılmaz evde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Yılmaz, kayınpederinin Maksudiye Mahallesi'ndeki  evine geldi. Bir süre sonra burada Yılmaz'ın hareketsiz şekilde bulunması  üzerine, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, Yılmaz'ın  hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Yılmaz'ın cesedi, savcılık incelemesi sonrası Geyve Devlet Hastanesi  morguna kaldırıldı.
  
Cesedin, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Üniversitesi Eğitim  ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderileceği  öğrenildi.
 
Yılmaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AK Parti Serdivan Belediyesi Mahmut Yılmaz evinde ölü bulundu
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