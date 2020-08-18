AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" paylaşımında bulundu.
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AK Partili Mahir Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki
18 Ağustos 2020 Salı - 17:11 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 17:11
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor' ifadesini kullandı.
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