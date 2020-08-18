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AK Partili Mahir Ünal'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki

18 Ağustos 2020 Salı - 17:11 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 17:11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor' ifadesini kullandı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesabından, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" paylaşımında bulundu.
 
 
 
 

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Mahir Ünal AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Joe Biden
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