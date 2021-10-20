AK Partili Kurtulmuş'tan sert tepki! 'Bu hadsizliktir, terbiyesizliktir'

ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN VEFATI

Türkiye'nin milli bağımsızlık hamlelerinden birisinin önceliğini yapmıştır Özdemir Bayraktar. Özdemir Bayraktar ve evlatlarının gayretleriyle İHA ve SİHA'larda çok başarılı olduk. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. O görevini yaptı ve gitti. Allah bu ülkeye yaptığı katkıları karşısına çıkarsın. Bu ülkeye yapılan iyilikleri millet unutmuyor.

HDP'NİN MUHALEFETE TEZKERE ÇAĞRISI

Türkiye, Suriye ve Irak 'ta operasyon yapmaya meraklı değil. HDP'nin çağrısına muhalefet uymamalı. Buna ihtimal vermiyorum. Bu tezkereler keyif olsun diye gelmiyor. Teröre karşı halkımızın korunması için alınıyor. Bizim milli önceliğimiz bu silahlı terör gruplarına destek verenlerin yapmak istediği bölgeyi daha parçalıklı hale getirmektir. Bizim amacımız da bu birliğin korunması. Kardeş halklarını korumak. Diğer partiler milli menfaate uygun davranmalı. HDP'ye diyecek bir şeyimiz yok.

SİYASİ CİNAYETLER İDDİASI

Epeyce bir süredir muhalefet partileri yalanların etrafında gündemde kalmaya çalışıyor. Siyasi cinayetler meselesi kirli bir alandır. Türkiye faili meçhul cinayetlerden çok çekmiş bir ülkedir. Faili meçhul cinayetler meselesi çok geride kalmıştır. Muhalefet partisi sorumsuzca hareket etmemeli.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRAT AÇIKLAMASI

Diyor ki bir kişinin yönetimi, burada öyle bir şey yok. Halk hizmetle yükümlü bir hükümet var. Kılıçdaroğlu milli şef döneminin icraatları hatırlasın. İkincisi 18 Mart... Bunun ne anlama geldiğine baktık. Diğer bir husus da kimse şerefli memurlara parmak sallayamaz. Bugün yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi var. Kılıçdaroğlu bunlardan hangisi yasaya aykırı hareket ediyor? Elinizde bir liste mi var? Şimdiden fişleme mi yapıyorsunuz? Bu açık adı fişlemedir. Biz şunu söylüyoruz. AK Parti görevinde işe başlayanlar da daha önce başlayanlar da kendi vazifelerini yapacak, görev alacaklar. Kılıçdaroğlu gölge boksu yapıyor. Haddini aşan sözler söylememesini tavsiye ediyoruz.

BÜYÜKELÇİLERİN KAVALA ÇAĞRISI

Bu Türkiye'nin içişlerine müdahale etmek demektir. Asıl vazifeleri ülkelerin ilişkilerini geliştirmek. Onlar kendi ülkelerinin çıkarına aykırı olacak şekilde davranmıştır. Bu hadsizliktir terbiyesizliktir. Bizler bile bu dosyalarla ilgili kanaat bildirmiyoruz. Bu dosyaya siyaset karar vermez, veremez. Türkiye'nin hizaya getirmeye çalışmasınlar. Vahim bir durum olduğunu unutmasınlar.