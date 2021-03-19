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- AK Partili Bostancı'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama
AK Partili Bostancı'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama
19 Mart 2021 Cuma - 14:35 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 14:36
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak, "AK Parti, 'Kapatma hiç olmasın, nasıl ve hangi mahiyette kurulursa kurulsun partiler çalışsın.' yaklaşımında hiç olmamıştır. Bu yönde bir hukuki ve siyasi yaklaşım düşünülemez, gerçekçi değildir." dedi.
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