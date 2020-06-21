AK Partili başkanı şehit eden teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

KADIN PARDÖSÜSÜ VE TÜRBANLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Mahkeme, Molla Mahallesi 6. sokak üzerinde gerçekleşen suikast sonrası olay yerine giden güvenlik güçlerinin Orhan Mercan'ın cansız bedeniyle karşılaştığını, otopsi raporuna göre kafa ve vücudunda 12 mermi giriş ve çıkış deliği bulunduğu, beyin doku harabiyeti, kafatası kırığı ve çoklu iç dış kanama sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Mahkeme, sanık teröristi kaçarken gören ve teşhis eden gizli tanık ifadelerinin evinde ele geçen kadın kıyafetleriyle bire bir uyumlu olduğunu ifade etti. Gizli tanık, terörist Kemal Polat'ı kaçarken koyu renkli uzun kadın pardösüsü, başında da yüzünü örtecek şekilde siyah renkli türban olduğunu, 11. sokaktan gelip 9. sokak istikametine kaçarken Orhan Mercan'ın öldürüldüğü sokağa yakın yerde gördüğünü söyledi.

GİZLİ TANIK İFADESİ EVİNDEKİ KIYAFETLERLE BİRE BİR UYUMLU

Terörist Polat'ın evindeki aramada gizli tanığın anlatımlarıyla bire bir uyumlu uzun bir kadın pardösüsü ile kadın hırkasının ele geçirildiği ve kıyafetler üzerinde yapılan Kriminal incelemede sanığa ait DNA örnekleri ve antimon elementi içeren ateşli silah atış artıkları bulunduğuna işaret edildi. Mahkeme, sanığın kadın kıyafetleri giyinerek suikastı gerçekleştirdiğine kanaat getirdi.

PKK'NIN SİNSİ TAKTİĞİ TUTMADI Hain suikastın ardından Lice kırsalındaki teröristler kendi aralarında şifresiz bir şekilde Orhan Mercan'ın örgütün kadın yapılanmasındaki teröristler tarafından öldürüldüğü anonsunu yaparak alçak suikastı üstlendi. Terör örgütü suikastı üstlenirken de, olayın faili Kemal Polat'ı korumak ve failin bulunması için hedef saptırmak amacıyla saldırının kadın teröristler tarafından gerçekleştirildiğini dair kendi aralarında görüşmeler yaptı. Telsizlerin istihbarat birimlerince takip edildiğini bildikleri için suikastı kadın kıyafetiyle gerçekleştiren terörist Kemal Polat'ı kurtarmak için bu taktikleri toplanan delillerle çürütülmüş oldu. Hain suikastın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Diyarbakır ziyareti sırasında Mercan ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulunmuştu. (sABAH)

Mahkeme sanığın yakalandıktan sonraki tüm aşamalardaki savunmalarının çelişkili olduğunu, suikast sonrasında terör örgütünün telsiz kestirmelerinde saldırının terör örgütünün kadın yapılanması tarafından gerçekleştirildiği biçiminde olayı üstlendiklerini kaydetti.