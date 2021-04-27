AK Partili Atalay'dan HDP'ye 'soykırım' tepkisi: Katledilen Kürtlerdi

ABD Başkanı Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanmadan önce HDP'den gelen "soykırım ile yüzleşin" açıklaması iktidar ve hükümetten sert tepki aldı. CNN TÜRK'e konuşan AK Parti milletvekilleri, bu söylemin Kürt vatandaşlarda da tepkiyle karşılandığını söyledi. AK Parti Ardahan milletvekili Orhan Atalay, "Kendi tabanlarını oluşturan Kürtlerin hafızasında Ermeni vahşetleri duruyor" dedi.

Kendi tabanını oluşturan Kürtlerin hafızasında Ermeni vahşetleri dururken ermeni çetelerin 1. Dünya Savaşı yıllarında süper güçlerine sırtlarına dayayarak binlerce yıl birlikte yaşadığı topluma karşı arkadan hançerlemeleri evet kabul edilebilir değildir. Bu büyük bir utançtır.

Van, AK Partili Atalay, Kars Muş gibi birçok ilde 550 bine yakın masumun Ermeni çetelerce katledildiğini hatırlattı:

Masum, sivil, kadın, çocuk 550 bini aşkın insan ermeni çeteleri tarafından katledilmiş olduğunu, camilerin adının yanık camii olduğunu, vahşetin imzalarını taşıdığı hakikatine rağmen HDP’nin bütün bunları görmezlikten gelmesi kabul edilemez. Bir utanç varsa da o hakikate kör ve sağır kesimdir .

Türkiye başından itibaren bu yaşanmışlıklardan dolayı üzüntüsünü her fırsatta dile getirdiğini kaydeden Atalay;

“Sözünü söylemiş elini uzatmıştır. Dün bu coğrafyada yaşanılanların yaşanmaması için geleceğe bakmak zorundayız” dedi.

Soykırım yaşanmamışır, Kürtler katledilmiştir Taşnak çeteleri katletmişti. Türk-Kürt önüne kim geldiyse zulmetmiştir. HDP bunla yüzleşin derken Kürtleri suçluyor. Kürtlerin de infial hali var, tepkisi var bu işe.

HDP'nin o bildirisi Meclis’te basın toplantısı yapan İyi parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun da gündemindeydi: Bu coğrafyada kim olursa olsun 1915 olayları sözde soykırım olarak onaylaması toplumu kavrayamadığını görüyoruz bu düşüncenin karısındayız. Kınıyoruz.