AK Parti yeni istihdam paketini Meclis'e sundu!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

"TÜRKİYE GETİRİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

Teklifin 43 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Yurt dışında bulunan para, altın, döviz gibi ekonomik piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Bununla ilgili vergi talep edilmeyecek. Yurt içinde de döviz, altını bulunanları, bunların resmi deftere kaydedilmesi durumunda yine vergi aranmayacaktır. Süresini de 30 Haziran 2020'ye kadar şu an itibariyle belirlemiş durumdayız. İstedikleri kadar getirebilirler, rahat bir şekilde Türkiye'ye transferini gerçekleştirip vergiye tabii olmadan kayıt altına alabilirler" dedi.

ŞARTLARI NELER?

Yapılandırmanın nasıl olacağıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" dedi.

SİCİL AFFI GELECEK Mİ?

Basın mensuplarının 'sicil affı gelecek mi?' şeklinde soruna yanıt veren Muş şöyle dedi: Şu an onunla ilgili bir çalışmamız yok. Daha önce biliyorsunuz pandemi sürecinde yapmıştık bunu. Bu teklimizde şu an yok. Şu an söz konusu değil