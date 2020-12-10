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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel koronavirüse yakalandı

10 Aralık 2020 Perşembe - 21:16 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 21:16

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.


Yel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
 
"Dün vücut kırgınlığı şikayetim nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Genel sağlık durumum iyidir. Bu zorlu süreçte görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, herkesin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak bu hastalığa karşı önlem almasını ve Rabbimden de tüm hastalarımıza acil şifalar vermesini diliyorum."

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AK Parti koronavirüs Mustafa Yel
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