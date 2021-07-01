AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni yol haritası çıkarılacak

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;



Vekillerimiz illerindeki konuları gündeme getirdikleri gibi yaptıkları temaslarda vatandaşların taleplerini, hükümetimizden beklentilerini paylaştılar.

Bunlar not alınıyor. Hazırladıkları raporları hem genel sekreterimize hem de cumhurbaşkanımızın yanındaki arkadaşlara tevdi ettiler.

Yol haritası çıkarılacak. Ekim-Kasım ayı gibi cumhurbaşkanımız vekillerle tekrar istişare turuna başlayacak. Yeni bir yol haritası çıkarılacak.

Sayın cumhurbaşkanımız bu sene KKTC 'de 20 Temmuz törenlerine katılacak. Onu vekillerimizle paylaştı. AK Parti MYK'sı orada olacak. Çok güçlü bir katılım sağlayacağız. Kıbrıs Türkünün yanında olduğumuzu göstereceğiz.