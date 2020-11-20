AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir. Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir.'' dedi.
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- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Pompeo'ya tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Pompeo'ya tepki
20 Kasım 2020 Cuma - 15:29 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 15:29
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir. Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir.'' dedi.
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