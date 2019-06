AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul 'a hayırlı olsun.

Seçim sonucunu saygıyla karşıladık.

Demokrasimiz kazandı, son seçimde milli irade berrak şekilde tecelli etti.

Seçim sonuçları önümüzdeki günlerde de değerlendirilecek.

Milletin verdiği mesaj tüm yönleriyle ele alınacak.

Vatandaşlarımıza şükralarımızı arz ederiz.

Seçimler sürecinde adayımız Sayın Binali Yıldırım Bey büyük gayret sarfettiler. İstanbul sevdasına herkes şahit oldu.

Cumhur ittifakı ruhunu destekleyen MHP lideri Bahçeli ve teşkilat mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Seçim öncesinde pek çok provokatif haber yapıldı.

Teşkilatlarımız gözbebeğimizdir. Mensuplarımıza bir kez daha sevgilerimizi sunuyoruz.

YSK seçim sürecini başarıyla yönetmiştir. YSK temsilcilerine ve görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

AK Parti olarak bundan sonraki yol haritamız bellidir.

Bu aziz millet demokrasiyi büyük bedellerle elde etti. Her geçen gün bunu başarıyla muhafaza etmektedir.

Demokrasimiz coğrafyamıza ilham kaynağı olarak yoluna devam ediyor.

Kimin kazandığı konusundan daha önemli olan konu Türkiye demokrasinin kazanmasıdır. Önemli olan demokrasinin kazanmasıdır.

"KARA PROPAGANDA YAPANLAR GEREKLİ CEVABI ALMIŞTIR"

31 Mart'tan büyük bir başarıyla çıktık. Kimin kazandığından daha önemli olan Türkiye'de demokrasinin kazanmasıdır. Biz siyasi parti olarak Türkiye'de girdiğimiz her seçimi kendimiz kazanmak isteriz. Bu konuda büyük başarılara imza atmış bir partiyiz. Hepimizin davası Türkiye davasıdır. Türkiye'de demokrasinin kazanması bundan çok daha önemlidir. Müthiş bir siyasi katılımla bu seçimlerin gerçekleşmiş olması son derece takdire şayandır. Yurtdışında Cumhurbaşkanımıza karşı seçimlerin yenilenmesiyle ilgili kara propaganda başlatılmıştı. Türkiye düşmanları yine devreye girdiler. Maalesef birileri bunların sözlerini tercüme etti. Kara propaganda odakları sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavırdan cevaplarını almışlardır.

Milli iradeyle kavga edilmez, milli iradeye tabi olunur.

Milli iradenin talimatlarının başımızın üzerinde yeri vardır.

Diktatörlük safsatasından başlayarak, Türkiye düşmanları devreye girmişti.

25 yıllık yerel yönetim iktidarı el değiştirirken bile demokratik olgunluk gösterilmiştir.

Her seçim dönemi kutuplaşmadan bahsediliyor. Aziz milletimiz provokasyonlara kulak asmasın.

Millet iradesi, kutuplaşma ticareti yapanlara büyük bir cevap vermiştir.

Her sefer söylüyoruz, bunlar yapay ve zorlama tavırlardır.

Türkiye'nin demokrasisi yolundan sapmayacak, AK Parti buna güç vermeye devam edecek.

Sandık Türk milletinin pusulasıdır.

Bizim seçim hukukumuz seçim sonuçlarını açıkça ortaya çıkaracak kapasiteye sahiptir.

Bu büyük bir reformdur, hayırlı olmasını diliyoruz.

Her zaman için milli irade ne diyorsa yolumuza o şekilde devam edeceğiz.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

İdlib'deki durumun rejim tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Açıkça ateşkes ihlalinde bulunuyorlar.

Rusya'ya sürekli açık tutumumuzu iletiyoruz.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

BM, Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu yayınladı. Bu rapor, Cumhurbaşkanımızın daha olayın ilk anından itibaren ortaya koyduğu iradenin tescili anlamına gelmektedir.

Raporun objektif şeklinde hazırladığını görüyoruz, raporun tamamına katılıyoruz.

Yargı, Kaşıkçı soruşturmasını şeffaf yürütüyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ

Yunanistan Başbakanı yanlış bir tutum içerisinde. Uluslararası hukuk açısından Türkiye'nin haklı olduğu açıktır.

Tek taraflı olarak buradaki kaynaklara el koymaya çalışıyorlar. Yunanistan Başbakanı Çipras'ı uyarıyoruz. Altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir.

AB üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye çalışmaktadır.

Yunanistan Başbakanı tehdit dilinden vazgeçmelidir

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tip söylemlere prim vermeyeceği açıktır. Yunanistan Başbakanı yanlış bir tutum içinde.

Türkiye ne kendi egemenlik haklarından ne de KKTC 'nin haklarından vazgeçecektir.

AB, Yunanistan'ı uyarmalı.

Yunanistan Türkiye'nin iyi komşuluğunun kıymetini bilmelidir.

SORU CEVAP

(Yenilenen İstanbul seçimindeki 800 binlik fark) Her seçimin kendi dinamiği ve sonuçları var. Ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu rakam nasıl ortaya çıkmıştır, vatandaşlarımızın beğenip beğenmediği hususlar, beklentileri nedir değerlendirilecektir. Bu milletiminiz tercihidir, başımızın üstünde yeri vardır. Bu tercihin AK Partimize dönmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sunumlar yapılmaya çalışılıyor, değerlendireceğiz.

(İstanbul AK Parti teşkilatlarının gayret gösterdiğini düşünüyor musunuz? Olağanüstü kongre olacak mı?) Çeşitli yorumlar yapılıyor, dedikodular yapılıyor. Arzumuz tabi ki her seçimden daha büyük zafer elde etmektir. Bu çalışma sadece seçimden seçime yapılan bir çalışma değildir. Yıldırım mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur. Bu tartışmaları biliyorum. Bir takım sıkıntılar varmış gibi. Böyle bir şey yok. Her yerde kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı gördük. Sonuç arzu etmediğimiz gibi çıktığında, bu şekildeki bir çelişkinin altını çizmiyoruz. Vatandaşımızın bu süreçteki konularda neyi beğenmediğini beğendiğini net olarak göreceğiz. Beğenmediği konuları revize edeceğiz. Adaylarımız ve teşkilatımız çok güçlü bir çalışma ortaya koymuştur. Bunlarla ilgili bir problem yoktur. Revizyonlar her seçimden 15 gün önce konuşulmaya başlanır, seçim sonrası devam eder. Genel Başkanımızın takdiridir. AK Parti'de hiçkimse kişisel bir tutum içerisine girmez. Böyle bir gündem var diyemeyiz. Genel Başkanımızın tutumudur. Kabine revizyonuyla ilgili Genel Başkanımızın verdiği cevap Genel Merkez için de geçerlidir.

(Öcalan'ın mektubu... Osman Öcalan'ın TRT 'ye çıkması...) Bahsettiğiniz kişi başvurmuş, başvurusu kabul görmüş. Burada bu başvuru kanuni mekanizmalarla gerçekleşmiştir. Sanki seçime yönelik olarak biz bunu organize etmişiz gibi... Terörle ilgili tutumumuzu söylüyorduk. Teröre karşı tutumu net olan bir siyasi partiyiz. Bahsettiğiniz görüşmeyi sanki biz buradan bir siyasi rant etmek istiyormuşuz gibi sunanlar, ne hikmetse terör örgütü liderlerinden, Kandil 'den, farklı farklı terör örgütlerinden destekler gelirken sessiz kalıyorlardı. Bu kendi başına bir çelişki.

Bildiğim kadarıyla şöyle... Bir TRT Kurdi'nin muhabirine beyanat vermek istiyor bu şahıs. Bu terör örgütü içindeki ilişkilerin nasıl olduğu, bu partinin kirli pazarlıkları ortaya çıkmıştır. Demokrasi, tecrit diyenlerin nasıl istismar faaliyetleri içinde olduğu ortaya çıkmıştır. TRT Kurdi stratejik bir kanal. TRT Kurdi burada, bu röportaj ile bu kirli ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çeşitli yayın organları tarafından da yapılmış bir faaliyet.

(S-400 Türkiye'de nereye konuşlandırılacak? Erdoğan'ın ziyareti gerçekleşmeden askerlik kanununu imzalayacak mı?) Bunla ilgili Silahlı Kuvvetler çalışmasını yaptı. Cumhurbaşkanımıza da arzedilmiştir. Benim buradan şurası-burası demem doğru olmaz. Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde geldiği zaman öğrenmiş olacağız.

Cumhurbaşkanımız adına bir şey söylemem doğru olmaz.