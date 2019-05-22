AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Açık ve net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte sahip olduğumuz devletlerin son aşaması olarak güçlü bir şekilde yürüyor.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. Geminin sağlam kalması, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir.

Siyasette yumuşak geçen gündemler olduğu gibi sert geçen gündemler de oluyor.

Siyaset akarken, geçmişte yaşanan çok derin izler bırakmış yıl dönümleri de geçiyor.

Çerkes Sürgünü'nün 155. yıl dönümüydü. Bununla ilgili kitapları okuyanlar, Karadeniz 'in bu cesetlerle dolup taştığını, insanların bir dönem balık yemediğini anlatırlar. Yüz binlerce Çerkes kardeşimizin bir mezar taşı bile olmadı.

Seçime odaklanmak, vatandaşlara tezleri anlatmak her siyasi partinin yapması gereken bu. CHP sürece karar vermiş hakemle kavga etmeye devam ediyorlar. Çete demekle başladılar, başka aşamalara geçtiler.

CHP adayının ve yönetiminin tavır değişikliğinin çok iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Gündeme gelmeye başladı. Bu kadar eminseniz tüm oyların yeniden sayılması için güçlü bir duruş ortaya koymadınız? Cevabı verilmeyen sorulardan bir tanesidir bu. Bilgisayar başında bazı hatalar olabilir demekten, oyların tamamının neden sayılması gerektiğini istememenize cevap vermeniz gereken sorular var.

Tavsiyemiz şudur, YSK , mazbatayı bir adaydan alıp diğerine vermedi. Bu kadar öz güvenli konuşanların sandığa gitmek konusunda şüphe içinde olmaması gerekir. Hatalar hep Binali Bey'in aleyhine olacak, hep oyların yeniden sayılmasına karşı çıkacaksınız. YSK en güvendiğimiz kurumdur diyeceksiniz, sonra YSK çetedir diyeceksiniz. Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir.

Siyasetçinin yegane patronu olana aziz milletimiz kararını verecek ve hepimiz bunu saygıyla karşılayacağız. Birbiri ile çelişen bu tutumlardan sonuna kadar uzak duracağız. Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir. Görülmesi gereken şey sürecin sağlıklı işlemesidir.

Erdoğan düşmanlığı ile başlayıp İslam düşmanlığı ile devam ediyorlar. Uyarılar yapmıştık. Eğer merkez sağ ve soldaki siyaset çiler Avrupa Parlamento'ndaki seçimler yaklaşırken, net tavır almazlarsa bu aşırı gruplar zehirleyecek ve yutacak demiştik. Bu dediklerimiz gerçek olmaya başladı. Avrupa demokrasisini aşırı gruplar zehirliyor.

Avrupa uzun zamandır tehdidin Rusya ve Çin'den geleceğini bekliyordu. İçeriden gelmeye başladı. Aşırı sağ Avrupa'nın DEAŞ'ıdır.

Dış basında da biz de gündem olan İdlib'deki ateşkes anlaşmaları. Eylül'ün 17'inde Soçi'de bir mutabakat sağlandı. Bu ateşkesin ilan edilmesinden sonra, statünün devam etmesine çok büyük bir önem verdiğimizi söylemek isterim. Suriye) Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur. İdlib'de sükunetin yeniden sağlanması için bir çalışma kurulması önerilmişti. Bu çalışmalar sürecek. Ateşkes ihlallerinin azaltılması için kordineli çalışmalar devam ediyor.

ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen Irak ve Afganistan ’da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo.

İran'da nükleer faaliyetler denetleniyordu. Başkan Trump yeni yaptırımlar açıkladı. İran bir takım yükümlülüklerinden çekildiğini açıkladı. ABD 'nin İran'a yönelik gerginlik yaratacak baskı politikası tepki görüyor.

Son derece tehlikeli bir durumdur. Bölgemiz yeni bir gerginliği kaldıracak kapasitede değildir.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'de KKTC 'ye yönelik bir takım saldırıları görüyoruz. Türkiye orada sonuna kadar haklarını koruyacaktır. Kıbrıs 'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir. Türkiye böyle bir oldu bittiye müsaade etmez. Net olan şudur, oradan çıkacak kaynaklar iki kesime de aittir. Hak ve menfaatlerine dönük olarak hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir.