AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;
İçimizi yakan helikopter kazasındaki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanımız ile beraber katılacağız. Büyük sanatçıyı uğurlamada hepimiz hazır olacağız.
DİYARBAKIR ANNELERİ
Diyarbakır annelerimiz her toplantıda gündemdeler. Her defasında selamımızı gönderiyoruz. Aslında bu anneler turnusol kağıdı görevi görüyor. Onlara karşı tavır almak, Kürt çocuklarının geleceğini dağda görmek anlamına gelir.
KADINA ŞİDDET
8 Mart Dünya Kadınlar Gününe girerken canımızı çok yakan kadın cinayetleri ve şiddet olayları ile sarsıldık. Maalesef yine çok üzülerek gördüm ki, kadına olan şiddette karşıyız dediğimizde 'kadın erkek diye niye bölüyorsunuz?' diyorlar. Bir hakkın altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan hakları ile neden çatışsın? Altını daha fazla çizmek gerekiyor. Elbette pozitif ayrımcılık yapılacak.
KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE
Tüm dünyanın gıpta ile baktığı aşılama planını sürdürmekteyiz. Aşılamalar, büyük kapasiteyle, sağlık organizasyonumuzun büyük yeteneğiyle yerine getiriliyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. Buradan bir kez daha sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Normalleşme ile beraber maske mesafe ve temizlik kurallarını unutmayalım.
TERÖRLE MÜCADELE
Türkiye'de çeşitli alanlarda raporlama yapılmasına rağmen PKK'nın küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırması ve onları askeri unsur haline getirilmeye çalışması, Sivil toplum kuruluşları tarafından güçlü raporlar ile ortaya konmuyor. Burada ciddi bir kadın istismarı yaşanıyor. Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor.
ARAP BİRLİĞİ'NİN TÜRKİYE BİLDİRİSİ
Geçtiğimiz günlerdeki Arap Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yayınladığı bildiriyi doğru bulmuyoruz. Bu karara imza atan Arap devletleri çok iyi biliyor. Herhangi bir komşumuzdan bize dönük bir terör saldırısı oluyorsa, bizim müdahale etmemiz de kaçınılmazdır.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
İstikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta başlamıştı, devam da ediyor. Yunan tarafına bu üsluptan vazgeçmelerini söylemiştik ama devam ettiler. Türkiye'ye karşı saldırganlık üretiyorlar. Yarın o ittifakları gider, Yunanistan, Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisini Yunanistan'ın olumlu karşılamasını not ediyoruz. Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Bunu da not ediyoruz
AVRUPA BİRLİĞİ
Açtığımız pozitif gündemi devam ettiriyoruz. Öte yandan Avrupa'da artan bir islamofobi görüyoruz. Avrupa içindeki tehdittir.
AFGANİSTAN KONGRESİ ÖNERİSİ
Afganistan barışına, bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz Afganistan bizim için son derece önemli bir ülke. Tarihi ilişkilerimizi söylemeye gerek yok. Afganistan Türkiye kurulduğunda Ankara Hükümetini tanıyan 2. ülkedir.
SORU - CEVAP
(Papa'nın Irak ziyareti) Irak ile ilgili her gelişmeyi canlı takip ediyoruz. Irak mezhep savaşları ile sürekli acı çekiyor. Papa'nın ziyaretini yakından takip ettik. Umarız bu görüşmeler olumlu sonuçlar doğurur. Irak'ta herkes güvende değilse, hiç kimse güvende değildir.
(ABD ve İran gerilimi) Daha önce İran'ın yaptığı nükleer anlaşmanın ne kadar yerinde olduğunu söylemiştik. Nitekim Türkiye Brezilya ile birlikte İran ile bir anlaşmaya imza attı. İranlılar şunu söylemişti, devrimden sonra İran'ın imza attığı ilk uluslararası anlaşma demişlerdi. Yaptırımlarla bir yere varılmaz. Atom Enerjisi kurumu bunu şeffaf bir şekilde denetleyebilir.
Masaya dönülmelidir. Kapsamlı bir nükleer anlaşma imzalanmalıdır.