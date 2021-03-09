AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında "Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

İçimizi yakan helikopter kazasındaki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanımız ile beraber katılacağız. Büyük sanatçıyı uğurlamada hepimiz hazır olacağız.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır annelerimiz her toplantıda gündemdeler. Her defasında selamımızı gönderiyoruz. Aslında bu anneler turnusol kağıdı görevi görüyor. Onlara karşı tavır almak, Kürt çocuklarının geleceğini dağda görmek anlamına gelir.

KADINA ŞİDDET

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe girerken canımızı çok yakan kadın cinayetleri ve şiddet olayları ile sarsıldık. Maalesef yine çok üzülerek gördüm ki, kadına olan şiddette karşıyız dediğimizde 'kadın erkek diye niye bölüyorsunuz?' diyorlar. Bir hakkın altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan hakları ile neden çatışsın? Altını daha fazla çizmek gerekiyor. Elbette pozitif ayrımcılık yapılacak.