AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten mülteci açıklaması: Türkiye göçmen kampı değildir

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bütün açılardan şimdiye kadar yapılanlar, bundan sonra ne tür tedbirler alınmasıyla ilgili değerlendirme yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın Afganistan konusuyla ilgili olarak da geniş kapsamlı değerlendirmeleri oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. 54 ayrı ilimizde hemen hemen cumhuriyet tarihimizin en büyük yangınları çıktı. Yangınların failleriyle ilgili bazı yakalamalar ortaya çıkmaya başladı. Hem de fitne ateşiyle mücadele etmek zorunda kaldık, birçok yalan ortaya çıktı.

18 uçak, 68 helikopter, 9 İHA, binin üzerinde arazözle bu yangınlara müdahale edildi. Kapasitemizi daha çok artırmamız gerektiği, önümüze bunun daha büyük bir sorun olarak geleceğini, daha yüksek kapasiteyle bu sorunları karşılamamız gerektiğini gösteriyor.

Tabii en önemli meselelerden bir tanesi orman varlığımızı korumak ve artırmak. Ne zaman yangın çıksa gerçekle alakası olmayan iddialar ortaya çıkıyor. Buralar aynen orman olarak korunacaktır. Doğayı daha çok korumak için ne kadar kapasite artırmamız gerekiyorsa tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Tam yangınlar biterken bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Kısa sürede çok büyük yağmurlarla karşı karşıya kalındı. Şöyle bir tablo söz konusu oldu, Bartın 'da metrekareye 362 kilogram gibi büyük miktarda yağış ortaya çıktı. Altyapıdaki sorunlarla birleşince maalesef bu felaketin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yapılaşmayla ilgili olarak, altyapıyla ilgili olarak konular üzerinde daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda bir irade söz konusudur.

Pandemi süreciyle ilgili gündem devam ediyor. Aşılama çalışmaları konusunda Sağlık Bakanlığımız bu süreci yürütüyor.

Pandemi yönetim sistemi, kişisel sağlık sistemi gibi aslında sağlık sistemimizin sahip olduğu altyapı, burada güçlü bir karşılıkla pandemi sürecini yönetmemizi mümkün kıldı. Türkiye'nin sağlık çalışanlarının bu derece fedakarca titizlik göstermesinin insanlık vesikası olarak kayda geçtiğini ifade etmek isterim.





Bütün dünyadaki bilim insanları bu belayla mücadele etmek için aşının yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ediyorlar. Bilim insanlarına güveniyoruz. Birçok ülke aşıya ulaşmak istiyor, ulaşamıyor. Ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sıkıntı yok.



Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı aşısı olmayanlar... Her meselede olduğu gibi bu meselede de gerçek bilgi üzerinden tartışma yapmak gerekiyor. Bilim insanlarına kulak vermek gerekir. Aşılanma gönüllülük esasına göre yürütülüyor. Vatandaşlarımız kolayca randevu alabiliyorlar. Aşı konusuyla ilgili çeşitli taraflar, çatışmalar ortaya çıkıyor. Bu konu siyaset çinin karar vereceği bir karar değil.Bütün dünyadaki bilim insanları bu belayla mücadele etmek için aşının yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ediyorlar. Bilim insanlarına güveniyoruz. Birçok ülke aşıya ulaşmak istiyor, ulaşamıyor. Ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sıkıntı yok.Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı aşısı olmayanlar... Her meselede olduğu gibi bu meselede de gerçek bilgi üzerinden tartışma yapmak gerekiyor. Bilim insanlarına kulak vermek gerekir.

En önemli konulardan bir tanesi okullar meselesi... 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bütün çalışmalar yapıldı. Tüm kademelerde haftada 5 gün eğitim yapılacak, ders saati azaltılmayacak. Aşılama çalışmalarının bu noktaya gelmesinin bize bu imkanı sağladığını söylemek isterim. Pandemi öncesi gibi gerçekleşecek eğitim. Mazereti varsa, yüz yüze eğitime katılamıyorsa çocuk EBA'ya bağlanabilecektir.

Bu normalleşme seviyesini koruyabilmemiz için rehbere uyulmasının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha rahat etmesi için personel sayıları artırılacak. Öğrenci ve personelin okul içinde maskeli olması önemli. İhtiyaç halinde maskeler okul içinde ücretsiz dağıtılacak.

İstediğimiz şey normalleşmenin korunması, tedbirlerin güçlü bir şekilde devam etmesi. Bu dengeyi gözettiğimiz sürece daha iyi mesafeler alacağımıza inanıyorum.

Terörle mücadele güçlü bir şekilde devam ediyor. Terör örgütlerine karşı çok güçlü bir mücadele veriliyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini başka yere çekmek isteyenlerin kara propagandasıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin hem Irak 'la ilişkilerinin olumlu şekilde ilerlemesinden rahatsız olan odakların bu propagandaları yaptıklarını biliyoruz. Sincar'da sağlık merkezinin vurulduğu iddiası yalan haberdir. TSK , terörle mücadelesini hukuka uygun olarak devam ettirmektedir. TSK'nın sivil mekanları hedef alması hiçbir şekilde söz konusu değildir, bunların hepsi yalan haberlerdir.

Maalesef çok acı verici manzaralar ortaya çıkıyor. 15 Ağustos günü cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti. Cumhurbaşkanımızın çeşitli temaslarını görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın verdiği temel mesaj Afganistan'da kapsayıcı bir modelin ortaya çıkmasıdır. Ciddi kaygılar vardır, uygulamayı göreceğiz, takip edeceğiz. Burada insan haklarına ve kadın haklarına riayet gibi konuların yakın bir şekilde takibimizde olduğunu bir kez daha söylüyoruz.

Afgan halkı yalnız bırakılmamalıdır. Çok sayıda sivilin hayatına mal olan çatışmaların yeniden çıkmaması için... Tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Buradan çekilenlerin, burada daha büyük bir dramın ortaya çıkmaması için uluslararası mükelleflerini yerine getirmesi gerekiyor. Yeniden Avrupa 'yı yada ABD 'yi tehdit etmeden terör örgütleriyle mücadele edilmeyecekse Afganistan'da yaşananlar önümüzdeki 20 yılda yeniden yaşanır. Bu tabloyu yeniden yaşamamak gerekiyor. Önemli olan Afgan halkının geleceğidir.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı göç dalgasıyla ilgili olarak da tartışmalar söz konusu. Sığınmacı düşmanlığı diyebileceğimiz ırkçı bir yaklaşım ortaya konulmamalıdır. Bazılarının küçük oy hesaplarıyla bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Geçmişte de bu tablolarla karşı karşıya kaldık. Kim ki böyle bir sığınmacı düşmanlığını kullanmaya başlarsa o zaman kendi toplumuna en büyük kötülüğü yapmış olur.

Ülkemizde bu kadar çok sayıda mülteci bulunmasına itiraz etmeyelim mi diyorlar. Buna kimsenin bir şey dediği yok. Bunu bahane ederek Avrupa'daki ırkçıların kullandığı dili kullanırsanız en büyük kötülüğü kendi ülkenize yapmış olursunuz. Mülteci politikasını eleştirebilirsin, göçmen politikasını eleştirebilirsin...

Bir takım devletlerden açıklama yapılıyor. 'Türkiye'ye daha fazla maddi yardımda bulunalım' Bütün bunlar saygısızlıktır, Türkiye'nin bir mülteci daha alacak gücü yoktur. Bu siyasetçiler bilsinler, Türkiye bir göçmen kampı değildir, Türkiye sınırlarına hakimdir. Bu açıklamaların hepsi yok hükmündedir.