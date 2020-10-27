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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki!

AA |  27 Ekim 2020 Salı - 18:08 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 20:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Macron'un 'Erdoğan'ı uyardım' sözlerine sert tepki göstererek, "Macron zaman zaman konuşmalarında "Ben Sayın Erdoğan'ı uyardım" gibisinden cümleler kuruyor. Bu cümlelerin hiçbirisi doğru değil. Macron Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman o cümleleri kurmamıştır, kuramaz. Cumhurbaşkanımızı kapalı veya açık bir ortamda uyaramaz" dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Birileri gidip de  Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben işte Kürt sorunundan bahsediyorum',  'Ben Kürt çocuklarının geleceğinden bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım',  'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır  annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki  otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur." dedi. 
 
Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam  ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin  değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatan Çelik, "Tarihte  var olduğumuzu, bundan sonra da var olmaya devam edeceğimizi tarihin mührü olarak  kazıdığımız 29 Ekim, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini bütün  dünyaya duyurduğumuz bir yıl dönümü. Bir kere daha Cumhuriyet Bayramı'mızı tebrik  ediyoruz. Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek, Cumhuriyetimizi tüm nitelikleri  ile daha da kuvvetli kılarak geleceğe yürüme irademizin bir kere daha altını  çiziyoruz. Bağımsızlık, özgürlük, refah, adalet ve güvenlik üretme konusundaki  dirayetimizin daha da güçlenmesi, geleceğe daha da güçlü bir şekilde yürümek için  milletimizin desteğiyle önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşmak için gayret etmeye  devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Çelik, Mevlid-i Nebi haftasının idrak edildiğini söyleyerek şöyle  devam etti:
"Peygamber Efendimizi her anışımızda insani değerlerin yeniden  doğuşunu da idrak etmiş oluyoruz. Bütün kainata selam ve esenlik getiren bir  müjdeyi yeniden idrak etmiş oluyoruz. Bugün Peygamber Efendimize saygısızlık  yapanların, Peygamber Efendimize karşı yanlış bir dil kullananların aslında  arkalarında ne bıraktıklarına bakarsanız ırkçılık, nefret suçu, toplu mezarlar ve  sömürgecilikle anılması tesadüf değildir. Çünkü insandan müjdecisi ile mücadelesi  olanlar esasında insani değerlerle kavga edenler insani değerlere karşı nefret  suçunu işleyenlerdir. Tabii bütün bu nefret suçlarını üretenlerin ürettiği  propaganda karanlığı içerisinde Peygamber Efendimizin insanlığa daha çok  tanıtılması için herkesin üzerine daha çok görev düşüyor."
 
Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, alimler ve entelektüeller  tarafından nefret suçu işleyenlere karşı daha güçlü bir mücadele verilmesi için  hep beraber iş birliği içerisinde bir tutum ortaya konulması gerektiğini belirten  Çelik, "Bu çağ, maalesef nefret suçlarının giderek daha çok damga vurduğu bir  çağ. Bunun neticesi olarak Peygamber Efendimize hakaret edenleri bu hakaretleri  ile baş başa bırakıyoruz. Mevlid-i Nebi haftasında onun büyük mesajının, onun  kutlu mesajının insanlığa daha çok duyurulması için hepimizin gayret göstermesi  gerektiğinin altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Çelik, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı  binası önündeki evlat nöbetini sürdüren ailelere ilişkin şunları söyledi:
"Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben işte  Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının geleceğinden bahsediyorum'  'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum'  dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine  girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur.
 
Orada evlat ve vicdan nöbeti içerisinde olan annelere üstelik de  geçenlerde bir HDP milletvekilinin yaptığı hakaret, esasında onlara satılık  diyenlerin, bu saygısız ifadeyi kullananların kendi vicdanlarını terör örgütüne  sattıklarını gösteren açık bir tutum. Üstelik bunların siyaset arkadaşlarının  çıkıp da bu saygısızlığı ve zalimliği hiçbir şekilde kınamamış olmaları, bunu  görmezden gelmeleri de başka bir trajedi bizce."
 
Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirterek evlatlarına  kavuşamamış olan ailelerin en kısa zaman içerisinde kavuşmalarını temenni eden  Çelik, Şırnak'ta eylem başlatan annelere de selam ve hürmetlerini iletti.
 
Çelik, Azerbaycan'ın ortaya koyduğu vatan savunmasını tüm safhalarıyla  izlemeye devam ettiklerini ve Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların 27 yıl sonra  kurtarılması haberini almalarının kendilerini son derece mutlu ettiğini kaydetti.
 
Ermenistan saldırırken sesi çıkmayan bazılarının, Azerbaycan kendi  vatan topraklarını kurtarmaya başlayınca ateşkes girişimlerinde bulunduklarını  ibretle izlediklerini de ifade eden Ömer Çelik, Ermenistan'a verilen silahları ve  Ermenistan safında çatışan teröristleri görmezden gelenlerin, Azerbaycan'ın vatan  savunmasına leke sürmek için ne tür kara propagandalar yaptıklarını gördüklerini  anlattı.
 
Çelik, 18 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin, üzerinden az bir zaman  geçtikten sonra Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından ihlal edildiğini  söyleyen Çelik, şöyle konuştu:
"Böylece bir kere daha Ermenistan'ın aslında burada diploması  istemeyen, siyasi müzakere istemeyen ve saldırganlıkla işi bitirmek isteyen taraf  olduğu görüldü. Yukarı Karabağ ile ilgili olarak gündem bu çerçevede,  Ermenistan'ın saldırganlığı çerçevesinde gelişti. 23 Ekim itibarıyla  Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine saldırmasının neticesi  olarak 63 sivil Azeri Türkü hayatını kaybetti 298 Azeri Türkü kardeşimiz  yaralandı. Şehitlere rahmet diliyoruz, yararlıların bir an evvel iyileşmesini  ümit ediyoruz."
 
"Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayız"
Çelik,  Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin kırmızı  çizgileri olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Ermenistan burada saldırgan taraftır. Ermenistan zaten işgal ettiği  topraklarda daha da işgali büyütmek için bir saldırı gerçekleştirmiştir.  Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin güçlü bir şekilde bu saldırganlığa cevap vermesi  neticesinde Ermenistan işgal ettiği topraklardan bir kısmını da 27 yıldır işgal  ediyor, geri püskürtülmeye başlanmıştır. Buradan bir kere daha Azeri Türkü  kardeşlerimize selamlarımızı ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz.  Cumhurbaşkanımız her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüşüyor,  Türkiye'nin desteğini yineliyor. Yine çatışmaların en yoğun olduğu zamanda Meclis  Başkanımız Sayın Şentop 18-20 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'ı ziyaret ederek,  Bakü'yü ziyaret ederek bir Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti ile birlikte  Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın ifade  ettiği şekilde 'Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacaktır.' Burada  soruna çözüm bulmak isteyenlerin ilk olarak Ermenistan'ın işgali meselesini  masaya yatırmaları gerekiyor. Ermenistan'ın bu işgalden vazgeçirilmesi gerekiyor.  Oralar herkesin kabul ettiği gibi Azerbaycan'ın toprağıdır. Ermenistan orada  işgalcidir ve Azerbaycan'ın yaptığı şey bir vatan savunmasıdır. Ermenistan'ın  yaptığı şeyse bir saldırganlıktan ibarettir. Dolayısıyla Türkiye, bizler, hepimiz  Azerbaycan'ın bu vatan savunmasında sonuna kadar yanındayız."
 
Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti'nde seçimler yapıldığını ve Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçildiğini  hatırlattı.
 
Tatar'ın ifade ettiği siyasi tezlerin KKTC, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs  davası için yeni ve çok daha pozitif bir dönemin işaretini verdiğine dikkati  çeken Çelik, Tatar'ın ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan tarafından da devlet töreni ile karşılandığını anımsattı.
 
Sözcü Çelik, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığında geçmiş  dönemde duyduğumuz birtakım incitici mesajlar, Türkiye'yi inciten mesajlar Kıbrıs  davasını ve Kıbrıs Türkü'nü inciten mesajların da siyasi dönemi böylece kapanmış  oldu. Sayın Tatar'ın dün ifade ettikleri hem Kıbrıs'taki çözümle ilgili  gerçeklere dayanan bir çözümün altını çizmesi, şimdiye kadar sadece bir oyalama  olarak kullanılan bir takım mekanizmaların bundan sonra yürümeyeceğini ifade  etmesi ve gerçeklere dayalı bir çözümün altını çizmesi Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından bilhassa da Doğu  Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması açısından yeni bir döneme işaret  etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Oruç Reis gemisinin 25 Ekim-4 Kasım tarihlerinde sismik araştırma icra  edeceği bölgenin Yunanistan'a 440, Türkiye'ye ise 130 kilometre uzaklıkta  olduğunu söyleyen Çelik, "Burada Yunanistan'ın tezlerinin esasında geçerli  olmadığını Yunanistan'daki önemli uluslararası hukukçulardan bazıları da ifade  etmektedir, bir kısmı da zaten oradaki baskı yüzünden birtakım tepkiler söz  konusu olacağı için bunlar konusunda rahat konuşamıyor ama uluslararası hukukun  işaret ettiği gibi Türkiye hukuki temelde haklı tezleri savunmaktadır, Yunanistan  ise sadece maksimalist ve radikal tezlerin peşinde koşmaktadır." diye konuştu.
 
"Müzakere kapısı her zaman açıktır"
Ömer Çelik, Türkiye'nin yaptığının hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti'nin mavi vatanındaki hak ve menfaatleri korumakla ilgili olduğunu  vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada zaman zaman işte müzakereler söz konusu oluyor, müzakere  çağrıları söz konusu oluyor. Burada tabii eğer sahada fiili durum yaratmak  gibisinden bir tutumdan vazgeçerse Yunanistan, müzakere kapısı her zaman açıktır.  Cumhurbaşkanımız 'Masadan kaçan taraf olmayacağız' diyerekten müzakerenin ne  kadar bizim açımızdan önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Her zaman da şunu  söylüyoruz; Türkiye Cumhuriyeti bir müzakere devletidir ama sahada fiili durum  yaratıp bir dayatma ortaya koyacakları zaman kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti gereken  cevabı verecek kudrete, deneyime ve kararlılığa da sahiptir. Esas olan ilke,  Atatürk'ün işaret ettiği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesidir. Hepimizin  benimsediği, peşinden gittiği ilke 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesidir ama  burada istikrarı bozan taraf Yunanistan olduğu için müzakereyi istismar eden  taraf Yunanistan olduğu için bir fiili duruma da hiçbir zaman müsaade edilmesi  söz konusu olmayacaktır."
 
Türk diplomatlarının dünyanın en yüksek müzakere yeteneğine ve  diplomasi deneyimine sahip olduklarına işaret eden Çelik, "Türkiye'nin doğrudan  taraf olmadığı pek çok çatışmada bile Türk diplomatları ara bulucu olarak davet  edilmektedir ve her zaman 'kazan kazan' formülü ile birlikte Türkiye'nin  diploması ekolünün bölgesel ve uluslararası barıştan yana çok ciddi, kalıcı  sonuçlar üretebildiği çeşitli olaylarda görülmüştür. Bir kere daha ifade ediyoruz  ki müzakere isteniyorsa, sahici, gerçekçi ve samimi bir müzakere isteniyorsa,  Türkiye Cumhuriyeti'nden daha güçlü bir müzakere devleti bulunamaz ama müzakereyi  bir istismar aracı olarak kullanıp sahada fiili durum yaratma peşinde koşanlar  varsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki kararlılığı esastır." şeklinde konuştu.
 
"Herkesin hassas olması gerekiyor"
Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneyine doğru birtakım çalışmalar  yapacağını söyleyerek Libya'nın hak ve menfaatlerini de ihlal etmeye çalıştığını  ifade eden Ömer Çelik, "Bu, Yunanistan devleti için bir alışkanlık haline gelmiş.  Önce fiili durum ilan edip, sonra oraya hukuki kılıf giydirmeye çalışıyorlar.  Tabii Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma Birleşik Milletlere de bildirilmiştir  ve esastır." açıklamasında bulundu.
 
Yunanistan ve Fransa'nın  gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife  Hafter'e verdikleri desteğin görüldüğünü söyleyen Çelik, Türkiye'nin baştan beri  Libya'daki krizin askeri çözüm yerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların  sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini ifade ettiğini vurguladı.
 
Sözcü Çelik, "Bu süreci sahiplenmeyenler, Libya halkını devre dışı  bırakanlar ve fiili durum yaratarak toplu mezarlarla birtakım siyasi projeleri  hayata geçirmeye çalışanlar, ki bunların sembol ismi Hafter'dir, ona Fransa'nın  nasıl destek verdiğini de biliyoruz, bunlara karşı Türkiye ise dirayetli bir  duruş ve Libyalı kardeşlerimizin talebi doğrultusunda destek ortaya koymuştur.  Libya'nın toprak bütünlüğü, Libyalıların sahipleneceği bir çözümün ortaya çıkması  konusunda herkesin hassas olması gerekiyor." ifadesini kullandı.
 
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun 5 5 Ortak Askeri Komisyon  Toplantıları neticesinde Cenevre'de 23 Ekim'de bir ateşkes anlaşması  imzalandığını hatırlatan Çelik, "Bunları kimin sahipleneceği, kimin bozacağı  görülecek. Geçmişte de ateşkes imzalandığı zaman saldırgan taraf olan, gayrimeşru  taraf olan Hafter tarafı bunları yapmaya devam etti." diye konuştu.
 
Ömer Çelik, 9 Kasım'da Libya ile ilgili Tunus'ta Siyasi Diyalog Forumu  Toplantısı yapılacağını ve bu süreci de yakından takip edeceklerini bildirerek,  "Libya'nın toprak bütünlüğü ve Libyalıların sahipleneceği bir çözüm konusundaki  hassasiyetimizi ve takibimizi sürdürüyoruz." dedi.
 
Gündem konularından birinin de S400'lere ilişkin tartışmalar olduğunu  belirten Çelik, Türkiye'nin etrafındaki tehditlerden doğan hava savunma sistemi  ihtiyacının net bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.
 
Sözcü Çelik, NATO'nun Türkiye'nin bu ihtiyacı söz konusu olduğunda  Türkiye'nin yardımına etkili bir şekilde koşamadığının da belli olduğunu,  Türkiye'nin öncelikle NATO içerisinde bir sistem arayışına gittiğini ve Patriot  temin etmeye çalıştığını hatırlattı.
 
Süre, ortak çalışma, tedarik ve finansman konusundaki şartların  Türkiye'yi tatmin eden bir durum ortaya çıkarmadığını anlatan Çelik, "S400  tedariki bir tercih olarak değil Türkiye'nin güvenliğinin bir gereği olarak, bir  zorunluluk olarak önümüze gelmiştir ve şu anda da deneme ve sistem kontrolleri  planlandığı şekilde devam etmektedir." bilgisini verdi.
 
Birtakım aşırı üslup sahiplerinin Türkiye'nin NATO üyeliğini  sorgulamaya çalıştığını dile getiren Ömer Çelik, şöyle devam etti:
"Türkiye bir NATO üyesidir, bu tartışılmaz bir gerçektir, NATO  içerisinde çok önemli bir güçtür ve NATO savunma sistemine şimdiye kadar en  değerli katkıları vermiş ülkelerin başında gelmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin  S400'leri kullanması güvenlik ihtiyaçları açısından bir zorunlulukken, NATO'nun  komuta ve kontrol sistemlerinin altyapısına entegre edilmeyecek. Diğer NATO  ülkelerinde, örneğin Yunanistan'da S300 örneğinde olduğu gibi NATO kontrol  sisteminden ayrı bir şekilde, müstakil olarak kullanılacaktır. Dolayısıyla bu  Türkiye'nin NATO üyeliğiyle çelişen bir duruma sahip değildir. Burada bütün  müttefiklerimizin Türkiye ile bu konuları konuşurken müttefiklik dili içerisinde,  bir devlet üslubu içerisinde konuşması gerekiyor. Dünyanın her tarafında  beraberce teröre karşı mücadele ediyoruz, dünyanın her tarafında beraberce büyük  fedakarlıklar yapıyoruz, şimdi müttefiklerimizin herhangi bir şekilde tehdit ya  da taciz dille konuşması bu müttefiklik ilişkisinin ruhuna ve şimdiye kadar olan  kazanımlarına uygun bir tablo ortaya çıkarmıyor."
 
Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Libya  politikasındaki yenilgisinden itibaren sürekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'a karşı Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le  Pen'in kullandığı dili kullandığını belirtti.
 
Makron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile defalarca görüştüğünü bildiren  Çelik, şöyle devam etti:
"Ama sistematik olarak, hakikaten takıntılı bir şekilde her meselede  Cumhurbaşkanımıza karşı bir gerilimi tırmandırma politikası izliyor. Bu arada,  şunu da ifade etmek isterim, Makron zaman zaman konuşmalarında, 'ben işte Sayın  Erdoğan'ı şöyle uyardım, ona şunu dedim, onu şu şekilde uyardım' gibisinden  cümleler kuruyor. Bu cümlelerin hiçbiri doğru değil. Sayın Makron  Cumhurbaşkanımıza herhangi bir şekilde o cümleleri hiçbir zaman kurmamıştır,  kuramaz.
 
Cumhurbaşkanımızı kapalı bir ortamda ya da açık bir şekilde uyarması  diye bir şey söz konusu değildir. Sayın Makron kendi kafasında bir senaryo  yazıyor ve o senaryo çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla olan görüşmelerde bir  propaganda gibi kullanmaya çalışıyor."
 
"Taciz dili kullanan bir üslup içerisine giriyor"
Makron'un Libya'daki politikasının çökmesinden sonra Cumhurbaşkanı  Erdoğan ve Türkiye'yi hedefe koyan bir politik tutum içerisine girdiğini söyleyen  Çelik, "Hatta bazıları Türkiye'ye destek verenlere, Türkiye ile benzer  politikaları uygulayan bazı ülkelere 'tarihin yanlış tarafındasınız' gibisinden  taciz dili kullanan bir üslup içerisine giriyor." dedi.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Makron'un "Erdoğan'ı uyardım" dediği sözlerin  gerçek olmadığı gibi şu anda uyguladığı dış politikanın da gerçekçi bir dış  politika olmadığını belirten Ömer Çelik, şunları bildirdi:
"Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe koyan bir dış  politikanın herhangi bir şekilde başarılı olması söz konusu değil. Akdeniz'e gemi  göndererek, uçak göndererek gövde gösterisi yapmaya çalışıyor ama hiçbir  karşılığı yok. Aynı şey Ermenistan-Azerbaycan meselesinde yaptıklarında da söz  konusu. Halbuki Libya'da uyguladığı yanlış politikaların neticesi geçmişteki  sömürge dönemleri hatırlatırcasına yine toplu mezarlar oldu.
 
Bununla yüzleşmesi gerekirken burada ortaya çıkan suçu,  Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye saldırarak kapatmak istiyor. Bu, bu şekilde  kapatılacak bir suç değildir. Bu cürümler insanlığın gözü önünde gerçekleşiyor."
 
"İslam düşmanlığını kışkırtan yaklaşımlar"
Makron'un, en son "İslamcı radikalizmle mücadele" adı altında bir  terör yasasını bakanlar kuruluna göndereceğini hatırlatan Çelik, "Fransa  İslam'ından bahsediyor. Kendi kafasına göre dinleri, insanları bir mühendislik  faaliyetinden geçirerek farklı formlara sokabileceğini düşünüyor. Halbuki bütün  bu sözler, ırkçılığı, nefret suçlarını, İslam düşmanlığını, antisemitizmi  kışkırtan yaklaşımlardır." diye konuştu.
 
Ömer Çelik, "Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere ideolojik mühimmat  ve lojistik sağlıyor. Dolayısıyla yaptığı  şey Fransa toplumunun da huzurunu  bozacak bir şeydir." dedi.
 
Temel olarak laik devlet kavramının, Fransız siyasetinde merkezi  vurguya sahip bir kavram olduğunu belirten Çelik, "Laik devlet kavramının bu  kadar referans verilen bir ülkede çıkıp da 'Fransa İslam'ı üretileceğinden  bahsetmesi ya da İslam'ı terörle yan yana kullanan bir metni terörle mücadele  yasası aldı altında bakanlar kurulundan geçireceğini söylemesi büyük bir  basiretsizliktir." ifadesini kullandı.
 
"İslamcı terör meselesi"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Makron'u  defalarca uyardığını anımsatan Ömer Çelik, şöyle devam etti:
"Maalesef bu yanlışı kasten yapmaya devam etmektedir. Şunu herkesin  bilmesi gerekir: Avrupa'daki Müslümanları taciz etmek, Avrupa'daki Müslümanların  hayat tarzlarını kısıtlamaya çalışmak, camilere saldırmak sadece ve sadece  oradaki ırkçıların işine yarar, Avrupa demokrasilerini yok etmek isteyen  faşistlerin işine yarar ve bir de DEAŞ gibi zalim örgütlerin, insanlık düşmanı  örgütlerin daha çok ideolojik mühimmat ve lojistik elde etmesine yol açar.
 
Dolayısıyla yaptıkları şey Avrupa demokrasilerine, Avrupa'daki kamu  düzenine de zarar veren bir şeydir. Avrupalı Müslümanlar, Avrupa demokratik  toplumlarının ayrılmaz bir parçasıdır, onlarsız bir Avrupa toplumu düşünülemez.  Bu şekilde saygıyla yaklaşılmayı, titizlikle yaklaşılmayı hak ediyorlar."
 
"İki devletli çözüm perspektifini zedeleyen sonuç"
Pek çok ülkenin "İsrail ile normalleşmesi"nin söz konusu olduğunu  hatırlatan Çelik, "Bu normalleşmeye imza atan ülkeler şunu söylediler, 'Biz bunu  yaptığımız zaman Filistin'in hak ve menfaatleri daha çok korunacak, bir takım bu  yasa dışı yerleşimler ile ilgili kararları geri çevirecek' dediler. Bu  normalleşme kararlarından sonra Batı Şeria'da Netanyahu Hükümeti, 5 bin 400 ilave  yasa dışı yerleşime onay verdiğini açıkladı. Görüldüğü gibi bu normalleşme  çabalarının Netanyahu'yu bu radikal siyasetlerden hiçbir şekilde vazgeçirmediği,  bu süreçlerin tek yönlü çalışan bir süreç olduğu, iki devletli çözüm  perspektifini zedeleyen sonuç olduğu net bir şekilde görülmektedir." diye  konuştu.
 
Hazreti Muhammed'e yapılan saldırılara da değinen Çelik, şunları  kaydetti:
"Peygamber Efendimize Avrupa'da yapılan saldırılar ve aynı zamanda  ırkçı Wilders'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı saldırılar, sadece Müslümanların  değil, Avrupa demokrasileri üzerinde hassas olan herkesin titizlikle izlemesi ve  takip etmesi gereken konular. Çünkü bu kavramların arkasına Avrupa'ya çok büyük  acılar çektirmiş olan faşizmin yeni bir türünü saklıyorlar.
 
Bugün İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaptıkları soykırımın aynısını  Müslümanlara yapmak isteyen faşistlerin aslında kendileri için bir alan açma  çabasıdır bu. Dolayısıyla buna direnmek her demokratın görevidir.
 
Biz Fransa'daki öğretmenin öldürülmesinden de büyük bir üzüntü  duyduğumuzu, o hunharca cinayeti kınadığımızı açık bir şekilde ifade ediyoruz ama  Makron'un tutup da kamu binalarına o çirkin ve asla kabul edilemez karikatürleri  yansıtması bize göre bir provokasyondur, bir kışkırtmadır. Bunun fikir özgürlüğü  ile ilgisi yoktur. Fikir özgürlüğü adı altında milyonlarca Müslümanı inciten,  milyonlarca Müslümanın hakaret kabul ettiği bir yaklaşımı ortaya koymak asla  kabul edilemez.
 
Bu, Makro'nun ortaya koyduğu tavır, Avrupa'da 'nasıl yanlış  davranırım'ın en bariz örneği olarak değerlendirilmelidir. Bundan ancak  birbirinin siyasi ikizi olan Avrupa'daki ırkçılar ve DEAŞ gibi terör örgütleri  memnun olur. Onun dışında hiçbir makul insanın memnun olacağını düşünmüyoruz."
 

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AK Parti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
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