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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP'ye tepki: PKK'nın katliamlarıyla yüzleşin

DHA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 14:20 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 14:20

Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki göstererek, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin" dedi.


AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, mesajında, "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. PKK'nın yakın coğrafyamızdaki her dinden ve etnik gruptan insanlara dönük katliamlarıyla yüzleşin. Bu söyledikleriniz doğru değil. Durduğunuz yer doğru değil. Çünkü bağlı olduğunuz yer insani değil" dedi.

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AK Parti Ömer Çelik HDP soykırım ermeni
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