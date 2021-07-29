AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten devam eden yangınlarla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya’da ve Osmaniye’de çıkan yangınlar ve Adana’da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle: Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya ’da ve Osmaniye ’de çıkan yangınlar ve Adana ’da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan ’da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor.

Manavgat’taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye’de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı. İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı.

Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan’daki yangın bölgesinde hemşehrilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar.

Kozan’daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız.