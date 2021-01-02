AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye 'başörtü' tepkisi!

Son dakika haberine göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye 'başörtü' tartışmaları üzerinden tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Çelik, "Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye 'başörtü' tartışmaları üzerinden tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Çelik, "Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Sn Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP’nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti “ittifak halinde” rahatsız etmiş.

Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyun u oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor.

Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o.

Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyaseti, “iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz” diyenlere ses çıkarmamış, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam etmiştir.

İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, “siyasi takiyye” peşindedir! Cumhurbaşkanımız iki yüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular.