AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin raporuna tepki

Diyarbakır annelerine MKYK üyelerimiz adına selamlarını iletiyoruz. Terörle mücadele konusunu yakın bir şekilde takip ediyoruz.

Gerek ülkemizde operasyon yapmaya çalışanlara cevap nettir. Irak 'ta, Suriye 'de terör devletçikleri kurmaya çalışanların ulaşabileceği hiçbir hedef yoktur. Bunlara kimlerin destek verdiğini görecek kadar Türkiye'nin devlet tecrübesi vardır.

Baktığımızda sadece siluetlerini görmüyor, fotoğraflarını çekiyoruz. Bunlarla mücadelenin kararlı şekilde yürütülmesi için her türlü imkana sahibiz.

ABD'YE SERT TEPKİ

Türkiye, cocuk asker kullanmamıştır. Açık ve net bir şekilde iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti sicili en temiz ülkedir.



Çocuk terörist meselesinde Türkiye Cumhuriyeti devleti en temiz devlettir. İftira bile atılamayacak bir devlettir.

Türkiye, insan ticaretinin önlenmesi konusunda en güçlü mücadeleyi veren ülkelerden birisidir. Çocukları savaşçı olarak kullananların başında PKK ve DEAŞ terör örgütü gelmektedir.

İskeçe Türk Birliği'ni selamlıyorum. Yeniden tescil başvurusu Yunanistan tarafından reddedildi. İsminde Türk ibaresi olduğu için 1983'te ibare indirildi, dernek 1986'da kapatıldı.

AİHM kararı karşısında Yunanistan 2017'de bir düzenleme yaptı. İskeçe Türk Birliği yeniden tecil için başvuru yaptı. Yunanistan Yargıtayı 30 Haziran'da bunu kabul etmedi.

İskeçe Türk Birliği'nin haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu mücadelenin 38 yıldır sürmesi... Sürekli olarak aleyhine karar veriliyor. Üçüncü kere birlik Yunanistan'daki iç hukuk yollarını tüketmiş oldu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı açıklandı. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, STK'ların ortak görüşü ile ortaya çıktı. 5 ana hedef, 227 faaliyet şeklinde hayata geçecek.

Çok önemsediğim konulardan biri şudur. Toplumda kadına yönelik şiddet suçlarının analiz edilmesi için araştırma yapılacak. Nerede eksiklik var, nerede eğitimle ilgili çalışma yapılması.

Şiddetin cezalandırılması konusunda nasıl bir algı oluşuyor, bunun sonuçlarının çıkarılması çok önemli. Eylem Planı çerçevesinde risk haritalarının çıkarılacak olması mücadelede nerelere yoğunlaşılacak olmasını göstermesi açısından da önemlidir.

11 bin metreküp müsilaj toplandı. Yüzeyde ciddi azalma var. Bu tabloyu yeniden görmemek için çalışmalarda bulunuyoruz. Önemli olan bir daha bu noktaya gelmemektedir. Mevzuata uymayan 140 tesise 18 milyon TL ceza kesildi.

Bazı ülkelerdeki gibi gayri insani tablolarla karşılaşmadık. Tüm bir toplum olarak koruma altına almayı başardık vatandaşlarımızı. Her gün çeşitli açıklamalar görüyoruz.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, süreci yönetiyor. Kararları ve tavsiyeleri noktasında herkes tedbirleri alıyor. Bilim Kurulu'nunt avsiyesi aşılama çalışmalarına önem vermemiz yönünde. Kazanımları korumanın yolu aşılamaya destek vermektir.

Pandemi destekleri 196 milyar TL'ye ulaşacak.