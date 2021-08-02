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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hepimiz devletimizin emrindeyiz

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 20:03 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 20:03

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınla mücadelede canını riske atan görevlilere teşekkür eden Çelik, "Hepimiz devletimizin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buralara seferber ediliyor. Bu mücadelede canını riske atan arkadaşlarımıza görevimiz destek vermektir" ifadelerini kullandı


 
Çelik, Adana Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak 'Ne kadar imkan varsa seferber ediliyor' diyerek, "Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Çok sayıda yalan haber yayılıyor. Gerek orman teşkilatının kapasitesiyle, çalışmasıyla ilgili. Burada siyasi parti yok. Hepimiz devletimizin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buralara seferber ediliyor. Bu haberleri siyasilerin de yayması son derece ayıp oluyor ve arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken bir yandan da fitne ateşiyle mücadele ediyor.
 
 
Bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Çok sayıda arkadaşımız bu mücadeleye destek veriyor. Zaman zaman birileri çıkıyor genel başkan sıfatı da taşısa bu yalanı söylüyor. Bütün bu arazi, bu yangının ortasında şuradaki evi kurtardıkları için mutlu oluyorlar. Bütün canları korumak için mücadele ediyorlar. Bu arkadaşlarımız günlerdir uyumadılar. Her seferinde geliyoruz. Yangına müdahale etmişler. Bu köylerde birilerinin canına zarar gelse kahroluyoruz. Hepimizin sorumlu davranması gerekiyor. Bu ormanlar yeşil vatan yeşil kalsın diye korunuyor. Buraların inşaata açılması kesinlikle söz konusu değil. AFAD, Kızılay, gönüllü arkadaşlarımız, Belediyelerimiz hepimiz görevimizin başındayız. Bu mücadelede canını riske atan arkadaşlarımıza görevimiz destek vermektir" ifadelerini kullandı
 

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