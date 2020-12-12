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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Pusulalarını kaybetmişler

12 Aralık 2020 Cumartesi - 11:57 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 12:46

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler." ifadesini kullandı.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bazı İran siyasetçilerin  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.
 
İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı çirkin  dili kınadığını belirten Çelik, "Bu İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve  kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine  karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler." değerlendirmesinde bulundu.
 
İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında  herkes susarken, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yükselttiğine işaret eden  Çelik, şunları kaydetti:
 
"Cumhurbaşkanımız, kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı  çıkmıştır. Haddini aşan İranlı siyasetçiler, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken  saygılı olmalıdır. İran'ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar,  kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar. Unutmasınlar, nükleer çalışmalar  konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran'la anlaşmaya  imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya Devlet Başkanı'ydı."
 
"Cumhurbaşkanımız kardeş İran'ın zor zamanlardaki dostudur"
 
Haksızlık karşısında susmayan Erdoğan'a saldıranların, İran'ın  düşmanlarını sevindirdiklerini belirten Çelik, şu mesajları verdi:
 
"Gün, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını  kurtarmalarına sevindiğimiz, sevinenlerle de yan yana durduğumuz gündür. Bundan  rahatsız olanlar, kendi zihniyet çarpıklıklarını sergilemiş oluyorlar.  Cumhurbaşkanımız kardeş İran'ın zor zamanlardaki dostudur.
 
Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken haddini aşan İranlı siyasetçiler,  saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin en büyük  dostuna saldıran ve düşmanlarını sevindiren durumuna düşüyorlar. Cumhurbaşkanımız  haklının yanında yer almaya ve haksızlık karşısında susmamaya devam ediyor.  Ermenistan işgaline karşı Azerbaycan'la beraberiz. Haksızlıklara karşı kardeş  İran'ın hakkını korumaya da devam edeceğiz."
 

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