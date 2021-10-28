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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şebnem Şirin paylaşımı

28 Ekim 2021 Perşembe - 9:40 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 9:48

Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin ile ilgili açıklama yapan Ömer Çelik, "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'e (25) Allah'tan rahmet diledi. Kadına şiddetin insanlığın inkarı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
 
"Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can, canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor. Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz."
 

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AK Parti Şebnem Şirin Şebnem Şirin cinayeti
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