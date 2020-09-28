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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'provokasyon' uyarısı: Asla müsaade etmeyiz

28 Eylül 2020 Pazartesi - 22:59 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 22:59

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadaki provokasyona dikkat çekerek, 'Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarının bir kısmını tehdit ya da taciz edenlerin yaptığı provokasyondur. Bu ülkeye kötülük etmektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez.' açıklamasında bulundu.


İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;
 
Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını şiddetle kınıyoruz. Haksız ve hukuksuz bu eylemin karşısında olmaya devam edeceğiz.
 
Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyiz.
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarının bir kısmını tehdit ya da taciz edenlerin yaptığı provokasyondur. Bu ülkeye kötülük etmektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez.
 
Hangi sebeple olursa olsun, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmaya çalışanlar ülkemize kötülük etmek isteyenlerdir. Ermenistan’a karşı kararlı duruşumuzu başka alanlara sevketmek isteyenler provokasyon peşindedir.
 
Türkiye’nin sosyal bünyesine karşı kimse kışkırtıcılık yapamaz. Türkiye’nin sosyal bünyesinin bağışıklık sistemi her türlü provokasyon virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir.

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