AK Parti'den, CHP'li Özgür Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Özgür Özel'e Twitter hesabından yaptığı açıklamada tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin millet iradesinin tecellisi ile seçilmiş Cumhurbaşkanını Nazi destekli birtakım Avrupa diktatörleriyle mukayese çabası, 5. kol faaliyetinin biz uzantısı olmaktan başka şey değildir. Bu yaklaşımlar Avrupa’nın üçüncü sınıf kara propaganda merkezlerine ait." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Özgür Özel'e Twitter hesabından yaptığı açıklamada tepki gösterdi. " Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar." diyen Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti’nin millet iradesinin tecellisi ile seçilmiş Cumhurbaşkanını Nazi destekli birtakım Avrupa diktatörleriyle mukayese çabası, 5. kol faaliyetinin biz uzantısı olmaktan başka şey değildir. Bu yaklaşımlar Avrupa’nın üçüncü sınıf kara propoganda merkezlerine ait." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış.

Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza “diktatör” demek 5. kol faaliyetidir.

Türkiye düşmanı bütün odakların kara propoganda faaliyetinin merkezinde Cumhurbaşkanımıza diktatör demek var. Milli iradeye düşman bu faaliyeti iyi tanırız. Milletin desteğini alan her siyaset çiye diktatör der bunlar.

Bu söz ilk olarak Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı odaklarca dolaşıma sokuldu. Arkasından milletin iradesini beğenmeyenler tarafından iç siyasette aynen kullanılmaya başlandı.

Bugün Avrupa’nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, Fetö’cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek faşizme hizmet sunuyor.

Siyasi eleştiri başka şey, siyasi meşruiyete düşmanlık başka şeydir. Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin millet iradesinin tecellisi ile seçilmiş Cumhurbaşkanını Nazi destekli birtakım Avrupa diktatörleriyle mukayese çabası, 5. kol faaliyetinin biz uzantısı olmaktan başka şey değildir. Bu yaklaşımlar Avrupa’nın üçüncü sınıf kara propoganda merkezlerine ait.

Bu yaklaşım en başta Aziz milletimize saygısızlıktır. Dürüst seçimlerle ve tertemiz oylarla iktidara gelen ve sandıktan her zaman galip çıkan Cumhurbaşkanımıza yapılan benzetme, darbe dışı iktidar yüzü göremeyen CHP’nin anti-demokratik geleneğine de işaret etmektedir.

CHP’li şahıs, yaptığı açıklamayla sandığı hedef almıştır, demokrasiyi hedef almıştır, milli iradeyi hedef almıştır. Bu, faşizmin saf halidir. Ülkemize düşman kara propoganda merkezlerinin günlük faaliyet raporu bunların iç siyaseti haline gelmiştir...

Bunların Cumhurbaşkanımıza düşmanlığının milli iradeye düşmanlıktan olduğunu çok iyi biliyoruz. Aziz milletimizle beraber demokrasi mücadelemizi dışardaki faşistlere ve onların iç siyasetteki tercümanlarına karşı kararlılıkla sürdüreceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

ÜNAL'DAN TEPKİ