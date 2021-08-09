AK Parti Sözcüsü Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemiz yangın felaketinden sel felaketine kadar bir çok felaketle karşı karşıya kaldı. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.

MYK'da gündem başlıklarımızın başında orman yangınları vardı. Cumhurbaşkanımız geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Büyük oranda bir artışla orman yangını tablosuyla karşı karşıya kaldık. Karşılaştığımız tablolardan en ağırlarından biri. 43 vilayette 260 adet orman yangını meydana geldi. 256'sı kontrol altına alındı. 4 adet yangına müdahale çabaları sürüyor. Antalya Valiliği emrine AFAD , İçişleri, bakanlıklar tarafından 52.5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Muğla Valiliği emrine 17.5 milyon liralık nakdi yardım gönderildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKAYA İNDİ

Dünyanın çeşitli yerlerinde haritaya baktığınızda pek çok yangın devam ediyor. Orman teşkilatımızın kahramanlığına teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz. Orman yangınlarıyla ilgili her sene geniş bir senaryo ile hazırlık yapılıyor. Toplam 21 bin 90 personelle hazırlık her sene sözkonusu oluyor. 1178 arazöz, 2277 müdahale aracı, 501 iş makinesi olmak üzere 4311 araç bulunuyor. dünyada ilk oalrak İHA'ların kullanılmasıyla büyük bir kapasiteye sahipler. Neredeyse sıfır olan gölet sayısı 4150'ye çıkarıldı.Yangınlara müdahale açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya inmiş durumda. Son tabloda çok fazla yangının çıkmasının zorlayıcı bir tablo olduğunu görüyoruz. Son 2 yılda 5 büyük yangın çıkmışken, son 12 günde yangınların 16'sı büyük yangındır.