AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

Bizim açımızdan, PKK , YPG, DEAŞ hepsi aynıdır, hepsi insanlığa karşı aynı suçu işlemektedir. TSK , insanı kültürel yapılar ve siviller konusunda en hassas orduların başında gelir. Hedef terör örgütleridir. 8500'den fazla hedef imha edilmiştir. Eren operasyonları 15 ayrı bölgede devam ediyor. DEAŞ'a yönelik olarak birilerinin iddia ettiğinin aksine en güçlü mücadeleyi biz veriyoruz. İnsanlığın düşmanı olan bu terör örgütlerine en ilkeli ve güçlü mücadeleyi veriyoruz. Bazı ülkeler geçmişte Afganistan 'da yaptıkları gibi terör örgütlerini kullanabileceklerini ve bununla bir sonuca varabileceklerini söylüyorlar. Terör örgütlerine destek verenler sadece bu utançla baş başa kalacaktır.

SALGINDA NORMALLEŞME SÜRECİ

Çeşitli tedbirler alınıyor. Yeni bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Çeşitli sektörlere desteklerimiz devam ediyor. Müzisyen arkadaşlarımıza seslerini duyduğumuzu bilmenizi isterim. Müzik susmasın sloganı ile destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor. Bugün sanat susmasın, müzik susmasın projelerini parti olarak yakın bir şekilde takip ediyoruz. Destek olunacak listeleri müzik sendikaları karar veriyor. Daha fazlası için gayret ediyoruz. Şimdiye kadar 37 milyon TL destek sağlandı.

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyen arkadaşlarımıza destekler ulaştırılacak. 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek verilecek. Tiyatroya ise 25 milyon tutarında turne desteği olacak.

İHA VE SİHA'LARA YOĞUN TALEP VAR

Her gün uluslararası basında analizler yer alıyor. İHA ve SİHA'lara yoğun talep var. Ege'de, Akdeniz 'de, Karadeniz 'de gemimiz ile etkinlik sağlanacak. Aynı zamanda doğal afetlerde de kullanılabilecek. 200'e yakın firma katkı sağlıyor. Yakın zamanda tamamlanacak.

SIFIR ATIK PROJESİ'NE ÖDÜL

Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde birçok çevre projesi yürütülüyor. En önemlisi bu atık projesi ile ilgili olan mesele. Emine Erdoğan hanımefendiye BM tarafından ödül verildi. Türkiye'nin bu konuda öncülüğü takdir ediliyor.

MARMARA'DA 'DENİZ SALYASI'