AK Parti'den son dakika kabine revizyonu açıklaması!

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin tamamlanmasının ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 17:30'da toplandı. Eski üyelerin yanı sıra Kongre'de seçilen yeni üyelerin katıldığı toplantı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ve MKYK toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Gelecek dönemle ilgili olarak siyasi değerlendirmelerini MKYK üyeleriyle hangi beklentiler içerisinde olduğunu paylaştı. MKYK üyelerimiz de şu an da kendileri söz alarak kendi değerlendirmelerini paylaşıyor. Genel Başkanımız yeni dönemde görev alacak üyeleri açıkladı. Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş bey Genel Başkanvekili olarak görev yapacak.

Geçmiş MKYK çok tarihi olaylara şahit olduğumuz bir dönemi temsil ediyordu. Örneğin 30 yıl işgal altında olan Karabağ topraklarının kurtarılmasını takip etmişti. Ayasofya 'nın yeniden camii olarak işlevine dönmesi milletimizin büyük bir talebiydi, geçmiş dönemdeki MKYK takip etti. Doğu Akdeniz 'deki gelişmeler Türkiye tarihinde çok önemli yer edinmiş gelişmeler, MKYK bunu da takip etmişti.

Pek çok dış politika ve iç politika konusu, bunların yönetilmesi, başarılı şekilde parti politikası haline getirilmesi ve milletimizle paylaşılmasına geçmiş dönemdeki MKYK şahitlik etmiştir. Teşkilatlarımız Türkiye'nin her tarafından geldiler, büyük bir coşkuyla kongrenin gerçekleşmesine katkı sundular. Siyasi partiler millet için vardır. AK Parti kendisini milletin varlığına adamış bir partidir. Milletimizin özlemlerini, taleplerini devlete yansıtmak için büyük bir misyonu üstlenmiş bir partidir. Büyük bir Türkiye ve dünya markasıdır.