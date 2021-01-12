AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Çelik, "Cumurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza “ sözde Cumhurbaşkanı demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldiği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sözde cumhurbaşkanı” ifadesini kullanması tepki çekmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili Twitter 'dan açıklamalarda bulundu ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Cumurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza “ sözde Cumhurbaşkanı demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur.

Kılıçdaroğlu Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı için “sözde” ve “özde” tartışması malum 27 Nisan’da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabı ile muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu’nun“MUHTIRA SİYASETİ” aldı.

Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” diyerek “MUHTIRA SİYASETİ” yapıyorlar. Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı.

Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” demek, MİLLİ İRADE DÜŞMANI muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir."