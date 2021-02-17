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AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki!

DHA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 10:07 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 10:38

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun  açıklamalarını değerlendirdi.
 
"Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek  Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef  alan bir provokasyondur." ifadesini kullanan Çelik, şöyle devam etti:
 
"Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı'na  söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey değildir. PKK terör  örgütüne söylenmesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenmesi sadece  terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır. Demokrasilerde  muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan bu  söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye  Cumhurbaşkanı'na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka bir şey  değildir."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye  liderlik ettiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:
 
"Terörü suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanı'mızı suçlaması, terör  örgütüyle aynı dili kullanmaktır. Cumhurbaşkanımız milletimiz ve devletimiz adına  bu mücadeleye liderlik etmeye devam ediyor. PKK terör örgütünün diliyle  Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını  taşıyacaklardır. Cumhurbaşkanımız ise kim ne derse desin milletimiz ve devletimiz  için bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır."
 

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Ömer Çelik Kılıçdaroğlu tepki
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