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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

02 Mart 2021 Salı - 18:37 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 18:37

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada "“İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir." ifadelerini kullandı.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada "“İnsan Hakları Eylem Planı” hakkında şu ifadeleri kullandı:

18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan “İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir.

 

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İnsan Hakları Eylem Planı
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