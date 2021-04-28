Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden'a tepki göstermek değil Biden üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in TBMM 'de partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılmasının siyasi ahlakla bağdaşmadığını belirterek, "Bu açıklamalarda ABD Başkanı Biden'a tepki göstermek değil Biden üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almak gibi bir kasıt açıkça kendisini göstermektedir. Biden'dan daha çok Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kullanılmasının maksadı açıktır. Kendi siyasi müttefikleri HDP doğrudan milletimize soykırım iftirası ile yüzleşmeyi önerirken sustular. Bütün enerjilerini dışarıdan gelen her saldırıyı Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmak için harcıyorlar" dedi.

'BU ÇİRKİN İFADELER, DIŞ ÇEVRELERE DESTEK VERMEKTEN İBARETTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini nasıl güçlü bir mücadele ile koruduğuna milletin ve tüm dünyanın şahit olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti: