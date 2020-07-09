AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamaları:

Doğu Akdeniz ’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD ’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır.

Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır.