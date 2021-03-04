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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'deki skandal ilanlara çok sert tepki!

DHA |  04 Mart 2021 Perşembe - 9:41 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 9:54

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki göstererek, "Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz" dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ terör örgütünün, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesi olduğunu belirterek, "FETÖ, Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi. Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor" dedi.
 
FETÖ terör örgütünün, Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesi olduğunu kaydeden Çelik, "FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları, milletimize düşman oldukları içindir. Cumhurbaşkanımızın arkasında milletimizin iradesi ve desteği var. FETÖ'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. FETÖ ile mücadele milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir" ifadelerini kullandı.
 
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ABD AK Parti Ömer Çelik
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