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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB Adalet Divanı'na tepki

18 Temmuz 2021 Pazar - 18:17 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 18:17

AK Parti Sözcüsü Çelik, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması kararına tepki gösterdi. "Hak ve özgürlükler düzeniyle bağdaşmamaktadır" dedi.


AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
 
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması kararına tepki gösterdi. Çelik, bu kararı dini özgürlükleri ihlal eden bir tavır olarak değerlendirdi.
 
"Hak ve özgürlükler düzeniyle bağdaşmamaktadır"
 
Çelik, "Bu karar, Avrupa’daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir" dedi.
 
ABAD'ın kararının temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmadığını değerlendiren Çelik, "Sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır" açıklamasını yaptı.
 
Parti Sözcüsü Çelik sözlerine şöyle devam etti:
 
"ABAD’ın bu kararının Avrupa’daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu"

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