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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 9 Eylül mesajı!

AA |  09 Eylül 2020 Çarşamba - 15:13 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 15:13

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. " ifadesini kullandı.


 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 9 Eylül mesajı. Çelik, Twitter hesabından, "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden  kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.
İstiklal mücadelesinin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve  İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle andığını belirten Çelik,  "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan  provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye  büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
 Çelik, şartların ve imkanların değiştiğini ama 9 Eylül ruhunun  değişmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde  koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızı İzmir'den veriyoruz.  Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin  en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir  dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır."
 

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AK Parti ömer çelik 9 Eylül
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