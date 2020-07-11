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AK Parti Sözcüsü Çelik: Soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:37 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 13:37

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.


Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 25 yıl önce bugün  Avrupa'nın göbeğinde, dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa’da insanlığın soykırıma  uğratıldığını hatırlattı.
 
Soykırım sonrasında birilerinin hiçbir şey olmamış gibi yollarına  devam etmeye çalıştığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Büyük devletlerin askerleri katillerle poz verdi. İnsan hakları  nutukları atılmaya devam edildi. İnsan haklarından en çok bahsedilen bir dönemde  katiller ödüllendirildi ama Srebrenitsa'da eşleri, evlatları, aileleri öldürülen  anneler, dünyadan daha büyük bir mücadele verdi. Hala mezarları başka yerlerde  bulunan şehitler defnediliyor.
 
Biz aynı zamanda bir daha başka yerlerde de Srebrenitsa olmasın diye  yaşamalıyız. Yolumuzu yürürken pusulamız bunu hep hatırlatmalı bize. İnsalığı  hedef alan soykırımı ve bu soykırıma göz yumanları unutmadık, unutmayacağız.  Şehitlerimizin ruhu şad olsun."
 

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AK Parti Ömer Çelik soykırım
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