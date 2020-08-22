AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun." ifadelerini kullandı.