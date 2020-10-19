AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya gördü

'MÜCADELEYİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRECEKTİR'

"Kıbrıs Türkü’nün ortaya koyduğu bu kararlı ve kıymetli tavır, önümüzdeki dönemde artarak sürecek olan Türkiye-KKTC işbirliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırmıştır" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC’nin yanında olacaktır. Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü’nün davası ve Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır. KKTC, güçlü bir demokrasi ve bölge barışı için kilit bir aktör olduğunu göstermiştir. Türkiye, KKTC’nin egemenlik haklarının korunması, kalkınması ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması noktasındaki mücadeleyi en güçlü şekilde sürdürecektir. Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davasına verdiği destek kararlı ve güçlü bir destektir. Onurlu ve saygın KKTC Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın Ersin Tatar'ı bir kez daha tebrik ediyor; KKTC ve Kıbrıs davamız için hayırlı olmasını diliyoruz."