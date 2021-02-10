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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı'mızı hiç kimse yalnız bırakmaz

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 16:13 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 16:16

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızla beraber yürüdüğümüz bu yol, sınırımızdaki terör devletinin yok edilmesinden Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesine kadar bütün bu büyük işleri başarmamızın asli kuvvetini, gerçek dinamiğini oluşturan bir yoldur." dedi.


Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda  gerçekleştirilen AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde  partililere hitap etti.
 
Konuşmasına, Osmaniye'ye her zaman yakından ilgi gösteren  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Osmaniyeli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selam  göndererek başlayan Çelik, kentin birlik, beraberlik ve fedakarlıklarıyla öne  çıktığını söyledi. Çelik, Osmaniye'de demokrasi bayramı gerçekleştirdiklerini  vurgulayarak "Türkiye'nin meselelerini tek tek çözüyoruz. Türkiye'ye gelecek  nesillere en büyük mirasımız, demokrasimiz olacaktır." dedi.
  
Millete hizmette, yürüyecek yolları olduğunu ifade eden Çelik, şöyle  konuştu:
  
"Biz asla yaşlanmıyoruz, sadece yaş alıyoruz. Türkiye'de bu kadar yol  yürümemize rağmen, karşımızdakilerin nasıl bir vesayet zihniyetine sahip  olduklarını gösteren çok önemli tartışmalar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza,  milletin desteğiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'sözde cumhurbaşkanı'  diyenler oldu. Bakınız, 'sözde cumhurbaşkanı' lafı, darbecilerin, vesayetçilerin  lafıdır. Biz Cumhurbaşkanı'mızın, milletinin değerlerine bağlı, özde bir  cumhurbaşkanı olduğunu biliyoruz. Bu salondan tekrar söylüyoruz, 'sözde  cumhurbaşkanı' diyenler orada olabilir, 'özde cumhurbaşkanı' diyenler bu  salonda."
 
"Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'de ve dünyada hiç kimse yalnız bırakmaz"
 
Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Eğer Cumhur İttifakı olmasa bir günde Türkiye'nin demokrasi  kazanımlarını geri çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Eğer  Cumhur İttifakı olmasa Türkiye'nin elde ettiği kazanımları tek tek tersine  çevirmek isteyeceklerini biliyoruz. Niçin Cumhurbaşkanı'mızı hedefe koyuyorlar,  niçin Cumhur İttifakı'nı hedefe koyuyorlar? Çünkü Cumhur İttifakı olmasa milletin  elde ettiği kazanımları, demokratik iradesini, demokratik gücünü eskiden olduğu  gibi 'sözde' diyerek, vesayet üreterek, demokrasimizi sakatlayarak yeniden  çalmaya çalışacaklar ama herkes şundan emin olsun, Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'de  ve dünyada hiç kimse yalnız bırakmaz. Onunla birlikte milyonlar yürüyor. Dediğim  daha rahat anlaşılsın diye söylüyorum; hiç kimse yürümese bile AK Parti Osmaniye  Kadın Kolları Cumhurbaşkanı'mızla yürümeye devam edecek. Eğer birileri Türkiye'ye  vesayet getirmek istiyorsa, birileri Türkiye'nin kazanımlarını çalmak istiyorsa  buyursun Osmaniye'den başlasın."
 
Çelik, yollarının açık ve güçlerinin büyük olduğunu vurgulayarak şöyle  devam etti:
 
"Bu birliği, beraberliği, dirayeti gösterdiğimiz için sınırımızda bir  terör devleti kurmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı'mız terör devleti kurmak  isteyenlere 'Topunuz gelin ama unutmayın biz de bir gece ansızın gelebiliriz.'  dedi. Ne oldu? O terör devleti kurmak için karşımızda dikilenlerin karşısına 'Bir  gece ansızın gelebiliriz.' dediğimiz gibi bir gecede tepelerine bindik, terör  devletini darmadağın ettik, sınırlarımızdan teröristleri söküp attık. Bu  kahramanlıkta, fedakarlıkta en çok Osmaniye'nin yeri olduğunu, Osmaniye'nin en  önde gidenlerden olduğunu şuradan da biliyoruz; bu harekatlar sırasında, en çok  şehit veren illerimizin başında Osmaniye gelir. Türkiye'nin fedakarlığı,  Türkiye'nin bir mücadelesi olduğu zaman Osmaniye'nin evlatlarının, Çukurova'nın  evlatlarının Cebeli Bereket'in evlatlarının memleketi korumak, Türkiye'ye sahip  çıkmak, geleceğe sahip çıkmak, sınırlarımıza sahip çıkmak için nasıl fedakarlık  yaptığının bir örneğidir."
 
"Şimdi herkes Cumhurbaşkanı'mıza saldırıyor"
 
Karabağ'da verilen mücadeleye de değinen Çelik, şunları söyledi:
 
"Tam 4 ay boyunca Azeri Türkü kardeşlerimizin Ermeni işgalcilere karşı  verdiği mücadelede Cumhurbaşkanı'mızın bir gözü Türkiye'yi yönetmede, diğer gözü  ise Karabağ'da verilen mücadeleydi. Cumhurbaşkanı'mız, tavizsiz bir şekilde 30  yıldır işgal altında olan Azeri Türkü topraklarının kurtarılması için Türkiye'nin  kayıtsız şartsız Azerbaycan ne istiyorsa yanında olacağını söyledi. Sonuçta, 30  yıllık işgal sona erdi. Bütün bunlar bizim bu salonlarda, bu meydanlarda,  Osmaniye'nin sokaklarında gösterdiğimiz birlik ve beraberlik sayesinde. Şimdi  herkes Cumhurbaşkanı'mıza saldırıyor. Ne diyorlar Cumhurbaşkanı'mıza saldırırken?  Aklınıza gelebilecek herkes, her devlet başkanı diyor ki (Azerbaycan'ın verdiği  mücadeleyle bu toprakların kurtarılmasını sağlayarak bize meydan okudu.  Erdoğan'ın yayılmacı idealleriyle...) Ne yapmıştı ki Cumhurbaşkanı'mız? İşgal  altındaki topraklarını kurtarması için Azerbaycan Türkü kardeşlerimize destek  vermiş. Cumhurbaşkanı'mızla beraber yürüdüğümüz bu yol, sınırımızdaki terör  devletinin yok edilmesinden Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesine kadar bütün  bu büyük işleri başarmamızın asli kuvvetini, gerçek dinamiğini oluşturan bir  yoldur."
 
Çelik, kimsenin millet iradesinin üstünde olmadığını vurgulayarak  şunları kaydetti:
 
"Cumhurbaşkanı'mız, milletimizin, Türkiye'nin, Osmaniye'nin iradesiyle  bu ülkenin devlet başkanı olarak seçildi. Sonuna kadar, bedeli ne olursa olsun  ona sahip çıkmak gerekirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korurken  onunla sonuna kadar yol yürümek gerekirken, dışardan yapılan saldırıları içeriye  tercüme edenler Cumhurbaşkanı'mızı hedef alıyorlar. Biz bu kongreden bir kere  daha buradan Cumhurbaşkanı'mıza selamlarımızı gönderirken, Sayın Cumhurbaşkanı'm  Osmaniye burada ve söz veriyoruz, sizinle sonuna kadar bu yolu yürüyeceğiz."
 

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Ömer Çelik AK Parti Cumhurbaşkanı
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