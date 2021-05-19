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- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, ABD Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, ABD Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki!
19 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:23 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 10:25
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır.
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