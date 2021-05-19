19 Mayıs 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.460 0.37 EURO 10,2790 0.65
USD 8,3930 0.46 ALTIN 504,950 0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, ABD Dışişleri Bakanlığı'na sert tepki!

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:23 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 10:25

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır.


Detaylar geliyor...

ETİKETLER

AK Parti Ömer Çelik ABD
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.